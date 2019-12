Laura Torrisi, la foto bollente fa scoppiare la polemica: “Ma non ti vergogni?”

Bellissima e sensuale Laura Torrisi sa come sedurre, con una classe che in pochi hanno. Senza essere mai volgare. La ex moglie di Leonardo Pieraccioni, reduce dal successo di Amici Celebrities dove, pure uscendo a gara in corsa ha fatto il pieno di applausi, è tornata a fare parlare di sé con una foto da capogiro. Lo scatto ritrae Laura Torrisi con indosso soltanto un asciugamano, nemmeno troppo maxi a dire il vero, che difatti copre “a fatica” le sue curve magnifiche. Atomica, in splendida forma. Seno generoso e gambe in vista per l’ex concorrente di Amici, che abbozza nel selfie un sorriso. Immersa in un giardino, con l’obiettivo di godersi forse qualche spazio di sole, Laura Torrisi ha voluto regalare ai fan uno scatto molto hot, che ha ottenuto nel giro di poco già quasi 35mila like. «Sempre meravigliosa», «Bellissima», «Che voglia di tuffarmi!», «Troppo sexy!», «Stupenda», sono alcuni dei commenti apparsi in basso al post. Continua dopo la foto















Non è mancata qualche polemica su Instagram. Una follower ha chiesto: «Laura, scusami ma tutta questa sfacciataggine? Perché non l’hai tirata fuori ad Amici che mi sembravi tutta impaurita. Mah chi vi capisce a voi…». Immediata la replica dell’attrice: «Io di sfacciato trovo solo il tuo commento!». L’utente però ha risposto ancora: «Non avete capito neanche un ca**o di quello che ho scritto, perché lei a me piace e l’ho sempre seguita, però ad Amici no perché non ha tirato fuori il talento che ha (…) quale mostri se poi sui social ti mostri così dai?!». Continua dopo la foto















Furiosa la 39enne ha scritto: «Ma così come!!! Ci sono tette o Culi al vento? Ma ripigliati!!!! Il talento ringraziando il cielo va oltre ma oltre tutto ciò che vedono i tuoi occhi». Ha concluso poi l’ex di Pieraccioni all’ennesimo attacco: «Sincerità? I modi ragazzi, i modi sono una scelta e raccontano tanto di noi. Non dimentichiamocene per cortesia! I lupi travestiti da pecore farebbero meglio a cambiare travestimento…». Continua dopo la foto











Laura Torrisi è stata per 5 anni accanto a Leonardo Pieraccioni. Insieme hanno avuto una splendida bambina, Martina. Non avevano dato alcuna avvisaglia della loro crisi: si sono detti addio tutt’a un tratto, lasciando basiti i fan. Leonardo Pieraccioni ha poi recentemente chiarito le cause della rottura durante un’intervista:

