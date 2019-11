Ylenia Carrisi “per sempre”. Romina Power, tanta tristezza per i 49 anni della figlia scomparsa

Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, nasceva il 29 novembre 1970. Oggi, dunque, avrebbe compiuto 49 anni. Il web si commuove. Tra il 1993 e il 1994 Ylenia scomparse in circostanze mai chiarite a New Orleans, mentre stava compiendo un viaggio in solitaria in America. Romina Power ha scritto su Instagram un messaggio commovente per ricordare la figlia Ylenia, scomparsa a New Orleans ormai quasi 30 anni fa. La Carrisi, la figlia avuta da Al Bano, nasceva il 29 novembre 1970. Tenera l’immagine che la mostra ancora bambina con mamma Romina: “Mi sarebbe piaciuto tenerti così per sempre”.

Negli ultimi giorni non sono mancati diversi post e foto pubblicati da Romina stessa sul suo profilo Instagram. Non è mai facile, nonostante il tempo che passa, poter superare il lutto e la perdita di un caro verso cui si prova un amore smisurato e incondizionato. Quello di Romina è l’ennesimo sfogo di un dolore, quello di una madre che ha vissuto l’incubo di perdere un figlio, venuto a mancare precocemente e inspiegabilmente. Romina ha pubblicato diversi scatti di Ylenia sul suo profilo Instagram. L’ultimo è un augurio di buon compleanno, che mostra un dolcissimo scatto della Carrisi ancora bambina, abbracciata dalla mamma: “Buon compleanno, Ylenia! Mi sarebbe piaciuto tenerti così per sempre”. Continua dopo la foto e il post.