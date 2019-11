Eva Henger, il sedere in primo piano è bollente. Con quel costumino niente è lasciato all’immaginazione

Gambe lunghe e sottili, forme perfette, sguardo ammaliante, capelli biondi: Eva Henger è un colpo al cuore. Sempre. Una di quelle donne che non passano mai di moda. L’attrice, sempre molto attiva sui social, ha lasciato i fan senza fiato dopo aver postato una foto che la ritrae con il lato b in bella mostra. Eva è di schiena, indossa un costume sgambatissimo nero e il suo sedere monumentale è in primo piano. Niente è lasciato all’immaginazione. Il suo corpo stratosferico non lascia certo indifferenti i fan che le regalano tanti cuoricini e messaggi di approvazione. “Da applausi”, “Wow quanta fortuna”, “Eva sei bellissima”, sono alcuni dei commenti che i fan scrivono sotto lo scatto. In queste giornate grigie e uggiose, Eva Henger è riuscita a far tornare il sorriso a tutti. Anche perché, in pieno autunno, nessuno si aspettava di vedere una foto di questo genere. Pazzesca, eh? Tra i commenti di approvazione, però, spunta anche qualche critica. Continua a leggere dopo la foto















In particolare i fan si lamentano dell’eccessiva magrezza di Eva. “Scusami Eva…troppo magra…non mi piaci quasi più” le scrive qualcuno. E un altro: “Ora però basta con la dieta”. Ma chi critica è una minoranza. Perché i più sono concentrati a guardare il lato b della Henger che continua a far sognare nonostante l’età. Di certo non ha niente da invidiare alle ragazzine, Eva. Anche se qualcuno dice ancora: “Sei troppo magra, eri meglio prima”. Continua a leggere dopo la foto















Diciamocelo: ce ne vuole di coraggio per criticare un corpo come quello di Eva Henger ma i fan che lo hanno fatto, avranno le loro ragioni. Di recente si è parlato molto di Eva Henger e di sua figlia Mercedezs per la decisione di quest’ultima di rivelare che il suo padre biologico non è Riccardo Schicchi come tutti sapevano. Decisione che ha fatto infuriare Eva che ha deciso di dissociarsi dal comportamento della figlia con un lungo post su Instagram. “Mi dissocio completamente da ciò che è successo ieri. L’ho trovato di un cattivo gusto enorme”. Continua a leggere dopo la foto









E ha aggiunto: “Riccardo è stato una persona meravigliosa e un padre esemplare, un padre che ha dato la sua vita ai suoi figli, generoso nei sentimenti e nell’amore e non ha mai chiesto niente in cambio. Riccardo, nella sua vita, ha avuto solo un’unica richiesta: che di questa cosa, che lui non era il padre biologico, non si parlasse mai pubblicamente. (…) Adesso, Riccardo, pubblicamente, nel pensiero collettivo, non sarà mai più il padre di Mercedesz. Questo, lui, non l’avrebbe mai voluto”.

“È finita malissimo”. Eva Henger e Lucas Peracchi a Live Non è la D’Urso. Nessuno se lo aspettava