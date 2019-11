Giacca aperta e nessuna traccia di reggiseno: Elisabetta Gregoraci si è superata. La foto

«Così ti vogliamo: bellissima, forte e sexy. Sei divina», «Wow sempre senza parole! Sei bellissima e super sexy», «Stupenda come poche al mondo», «Meravigliosa come sempre. Che Dio ti benedica. Sei bella e dolcissima», «Che sventola!». E ancora, in riferimento alla didascalia del post: «Devi esse per forza “strong”, altrimenti con queste foto c’è il rischio di collassare». Questi sono solo una minima parte dei commenti piovuti sotto alla nuova foto di Elisabetta Gregoraci pubblicata sul suo profilo Instagram. Questa volta la conduttrice, showgirl e modella calabrese nonché ex moglie di Flavio Briatore, da sempre molto attiva sul social, si è davvero superata. Tripudio di cuoricini e messaggi estasiati: i fan della Gregoraci sono davvero andati in tilt alla vista dello scatto che, non a caso, ha presto superato i 22mila like in poche ore. (Continua dopo la foto)















“You need to be strong” è la didascalia che lascia Elisabetta Gregoraci sotto alla foto in cui è immortalata mentre sta facendo una passeggiata con un look che ha fatto rimanere a bocca aperta i tanti ammiratori che la seguono anche su Instagram. Shorts bianchi, giacca abbinata e maxi stivali in pelle nera lunghi fino al ginocchio. Ma soprattutto, ecco il dettaglio piccante, nessuna traccia di camicia o reggiseno sotto alla giacca. (Continua dopo la foto)















Così, con la giacca aperta e il generoso décolleté in bella vista, Elisabetta Gregraci ha stregato tutti i suoi follower. Bellissima con questo look originale e, stivaloni a parte, poco invernale. A proposito di décolleté, pochi giorni fa la meravigliosa Elisabetta è incappata in un piccolo incidente sexy nel salotto tv di Caterina Balivo, ‘Vieni da me’. Ospite della puntata, ha raccontato che da ragazza era “un maschiaccio”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram You need to be strong 👊🏻 Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 28 Nov 2019 alle ore 5:22 PST



Una rivelazione, questa, che ha portato la Gregoraci a palleggiare in diretta. Il movimento le ha causato un inconveniente e così, credendo di non essere ripresa, ha infilato una mano nella scollatura della camicetta per sistemare il reggiseno. “Continua a salire…”, ha poi detto giustificandosi a Caterina Balivo. Le telecamere però hanno ripreso tutta la scena per cui la padrona di casa è dovuta intervenire per coprire Elisabetta e darle il tempo di sistemarsi. Ma nel frattempo il siparietto ‘piccante’ faceva già il giro della rete.

Caterina Balivo è rifatta? La conduttrice finisce sotto ‘ispezione’ a Striscia la notizia