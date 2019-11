Caterina Balivo è rifatta? La conduttrice finisce sotto ‘ispezione’ a Striscia la notizia

Anche Caterina Balivo, l’amatissima conduttrice di Vieni da me, è finita nel mirino di Fatti e rifatti di Striscia la notizia. Secondo la temutissima lente di ingrandimento di Antonio Ricci, la bella Caterina sarebbe così bella per merito della chirurgia. Secondo la rubrica Fatti e rifatti di Striscia la notizia, Caterina Balivo avrebbe rifatto naso e seno. Caterina Balivo, informata di quanto accaduto in televisione, si è sentita in dovere di replicare. E, con una storia su Instagram, ha svelato la verità. Ma davvero Caterina Balivo ha rifatto naso e seno? Sembrava tutta farina del suo sacco. Ma secondo Striscia la notizia non è affatto così. Anche lei avrebbe ceduto ai ritocchini e avrebbe sistemato il naso e avrebbe anche dato una “gonfiatina” al seno. Ma Caterina Balivo nega tutto. Non ci sta. E replica. Ma cosa ha detto Caterina Balivo al suo pubblico? Ve lo diciamo subito… Secondo voi è rifatta o no? Bella domanda… Continua a leggere dopo la foto















"Non sono rifatta, non sono rifatta", ripete la conduttrice nel video che ha postato su Instagram. Mentre dice che non è rifatta, si tocca naso e naso, cioè le parti del corpo "prese di mira" da Antonio Ricci. I fan, dalle repliche su Instagram, sembrano essere d'accordo con lei. Non contenta, Caterina Balivo ha ripetuto di non essere rifatta anche durante la trasmissione Vieni da me. Lo ha fatto durante l'intervista a Giobbe Covatta.















Insomma, Caterina non ha preso per niente bene la cosa di essere la protagonista di Fatti e rifatti e si è voluta giustificare con il suo pubblico. È stata ferma e decisa, ma perché se l'è presa così tanto? No, non vogliamo pensare male. A proposito di Giobbe Covatta, durante l'intervista il comico ha parlato per prima cosa della moglie Paola Catella: "Le prime parole che le ho detto sono state: 'Un giorno ti sposerò, avremo una figlia che chiameremo Olivia e un cane che chiameremo Isotta" ha detto.









"Quanto tempo è passato da quella promessa?", ha chiesto la Balivo e lui con ironia ha replicato: "Se mi devi fare le interviste, preparati prima". "Sono un padre molto geloso – ha aggiunto Giobbe Covatta parlando della figlia – perché, comunemente, un padre deve essere geloso. Quindi, come fai a deludere la gente?".

