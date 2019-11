Chiara Giordano, l’ex moglie di Raoul Bova nella bufera: “È morta la tua ex suocera…”

Nelle scorse ore l’attore Raoul Bova ha dovuto fare i conti con una terribile notizia: la perdita dell’adorata mamma Rosa. Lui non ha parlato direttamente, ma le ha dedicato un post. La compagna Rocio Munoz Morales si è espressa così una volta appreso del suo lutto: “Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere…Grazie per essere stata un’anima rock…come dicevo io”. Ma a far discutere è stata l’ex moglie di Raoul, Chiara Giordano. La donna è infatti stata attaccata da un follower, che l’ha accusata di aver postato un post troppo leggero in una giornata comunque di lutto. Secondo l’utente, a poche ore dalla scomparsa della sua ex suocera, avrebbe potuto evitare di pubblicare uno scatto allegro. (Continua dopo la foto)















La Giordano ha replicato così alle critiche: "Grazie, apprezzo. Credimi, il rispetto c'è stato. Non tutto si comunica in tempo reale e la vita vera non dovrebbe essere quella dei social ma quella vera". Inoltre, a leggere il suo messaggio, pare proprio che questa pubblicazione sia avvenuta precedentemente all'annuncio del decesso della mamma di Bova.























L'attore ha scritto nel post di addio alla cara mamma: "Mi piace ricordarti così mammina mia…Risate, abbracci e fiori…". I suoi fan lo hanno bombardato di messaggi di vicinanza e di condoglianze. Spiccano inoltre diversi scritti lasciati da personalità.

Tosca D’Aquino gli ha rivolto il seguente messaggio: “Mi dispiace tanto! La mamma è sempre la mamma! Non c’è età in cui ci si sente pronti a lasciarla andare…ma lei sarà sempre accanto a te!”. “Raoul, non si smette mai di essere figli, e tua mamma è stata una madre molto molto fortunata ad avere un bambino come te. Tuoi Betta e Roberto”, hanno scritto il direttore di ‘Novella 2000’, Alessi, e sua moglie. Altri vip come Valeria Marini, Filippo Magnini, Antonella Clerici e Laura Pausini hanno invece inviato un cuore di colore rosso. Bova aveva perso anche il papà soltanto un anno fa. E di lui aveva detto: “Mio papà è riuscito a trovare un equilibrio zen, viveva in campagna coltivando e facendo l’orto con le sue caprette, stava bene, viveva da solo. Lui per me era un pilastro, non parlarci più mi ha fatto molto male. Di contrasti ne ho avuti pochi con lui, erano più i consigli e i silenzi che c’erano tra noi, confidavo le cose più intime, le perplessità, le mie insicurezze, dava un significato importante alle cose e faceva un sorriso”.

