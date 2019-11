“Il mostriciattolo lo abbiamo cacciato”: la modella e volto della tv in ospedale

“Il mostriciattolo lo abbiamo cacciato”. Così, dopo alcune Storie di Instagram che la ritraevano in ospedale, la modella e volto della tv ha esordito nel post in cui spiega il motivo del ricovero. Lei è Elisa D’Ospina, la modella, simbolo delle donne curvy, e presenza fissa a Detto Fatto di Bianca Guaccero dove regala divertenti tutorial è stata sottoposta a un intervento per rimuovere un tumore benigno. La bella Elisa non ha voluto creare nessun allarmismo ed è stata lei stessa a rivelare ai suoi follower quello che è successo e a dar loro aggiornamenti. “Operazione andata bene. Grazie a tutti per i bei messaggi ora ci sarà bisogno di un po’ di riposo”, ha proseguito nel lungo post in cui si mostra stesa sul letto dell’ospedale mentre fa il segno della vittoria. (Continua dopo la foto)















“Ho avuto un mioma – racconta Elisa D’Ospina dopo l’operazione -, un tumore benigno delle cellule muscolari lisce dell’utero che andava tolto in quanto cresceva sempre più. Sono stata operata questa mattina, sono un po’ stordita ma più leggera”. La modella ha infine colto l’occasione per lanciare un messaggio molto importante: “Ragazze fate sempre i controlli, la prevenzione è importantissima”. (Continua dopo la foto)















Sotto al post si è presto scatenata una pioggia di commenti, tra cuoricini e auguri di pronta guarigione. Anche da parte di molti volti noti come Elisabetta Gregoraci, Georgette Polizzi e Delia Duran. Anche Bianca Guaccero ha commentato: “Tesoro, ma non sapevo niente?”. Ed Elisa: “Amore è un mese delicato per te e saresti stata in ansia troppo. È andata per fortuna, preparati a sopportarmi”, ha risposto con una faccina sorridente. (Continua dopo foto e post)











Ancora, tra i tantissimi messaggi d’affetto che Elisa D’Ospina ha ricevuto dai suoi fan, anche quello di Cristina Parodi (“Buona convalescenza Elisa . Ti abbraccio forte forte”) e Francesca Barrra (“Sei forte e sensibile. E soprattutto hai sempre lo spirito giusto. Noi ci sentiamo su whatsapp … ma qui volevo ricordare pubblicamente quanto tu sia speciale”). Forza Elisa!

