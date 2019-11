Serena Enardu, 2 mesi fa l’addio a Pago e ora una foto pazzesca: il top è scollatissimo

A conti fatti sono già passati 2 mesi dall’addio tra Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip. Ma la curiosità dei fan resta alta e così la ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rispondere alle tante domande che riceve quotidianamente attraverso le Storie di Instagram. “Sto bene, in questo periodo sono concentratissima su Tommaso (suo figlio, ndr) – dice Serena – Adesso sono molto presa con lui. Mi piace questo periodo, mi piace passarlo con lui. Parliamo molto e si avvicina il Natale”. “Io sono felice? Ciò che conta di più è essere appagati – continua la Enardu sempre nelle Storie – Non si può essere felici tutti i giorni. Si deve essere appagati di quello che si ha in quel momento. Oggi non sono felice, ma in linea di massima sono appagata”. (Continua dopo la foto)















Serena Enardu parla anche della sua situazione intima e della questione tradimenti in generale: “Se si ama una persona non si può andare a letto con un’altra. Credo non sia possibile. Fermo restando che io non ‘l’ho mai fatto’ e basta: mai successo di uscire una sera con un uomo e poi finirci a letto. Quella sfera non può essere una cosa occasionale, secondo me”. (Continua dopo la foto)















Naturalmente non sono mancate domande dirette su Pago e anche su Giovanni Conversano, l’ex fidanzato conosciuto proprio a UeD che durante Temptation Island Vip l’ha più volta attaccata. La reazione di Serena? Silenzio: ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione su di loro. Ma sempre su Instagram, dove è molto attiva, poco fa ha regalato ai fan una foto pazzesca. Uno scatto in bianco e nero in cui non si può fare a meno di notare il suo décolleté esplosivo. (Continua dopo foto e post)











Serena si mostra mentre guarda l’orizzonte con un un jeans strappato e un top che a stento trattiene il seno generoso. La didascalia è ironica: «È molto importante fermarsi a pensare prima di agire, non sempre è facile ma, manca pochissimo e domani è il Black Friday… Io non ho ancora le idee chiare…» e nonostante il post sia freschissimo sono già apparsi i primi commenti: «Complimenti, sempre bellissima», «Stupenda», «Meravigliosa…».

