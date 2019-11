Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrici più “presenti” a Canale 5. Va in onda praticamente tutti i giorni e oltre a far compagnia ai telespettatori tutti i giorni con Pomeriggio Cinque, la domenica con Domenica Live e anche il lunedì sera con Live Non è la D’Urso, Carmelita è anche molto attiva sui social. Su Instagram soprattutto, dove ha oltre 2 milioni di follower (ma ne segue solo una: Oprah Winfrey, come spiegato tempo fa). Sul suo profilo Barbara condivide in continuazione foto e video e non solo ‘di lavoro’. Molti post arrivano direttamente dal backstage dei suoi programmi, con selfie scattati proprio con alcuni dei suoi ospiti, ma spesso Barbara si mostra anche nel suo privato. Mentre cucina, per esempio, senza contare le immagini delle sue vacanze. E, ancora, non disdegna le vecchie fotografie. (Continua dopo la foto)















E deve essere in vena di ricordi Barbara in questi giorni. Recentemente la conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto inedito: “Questa mattina volevo darvi il buongiorno così, con una foto sbucata fuori dal mio cassetto dei ricordi”, ha scritto la D’Urso sotto allo scatto di qualche anno fa. Era particolarmente giovane e anche molto bella in questa foto in cui è ritratta di profilo, in una posa particolare, quasi da ballerina di danza classica. L’attenzione dei fan, che hanno presto invaso il post di like e commenti, è stata catturata dai suoi muscoli delle braccia particolarmente definiti. (Continua dopo la foto)















“Ammazza che braccia”, si legge. E ancora: “Barby che tonica che eri”, “Era quando facevi la culturista?”. Ora una nuova foto tirata fuori dal cassetto dei ricordi. Anche questa volta Carmelita è molto giovane, ma la cosa particolare che salta subito all’occhio senza nemmeno leggere la didascalia del post, è che sfoggia un taglio di capelli molto diverso da quello a cui ci ha abituato in tutti questi anni: sono cortissimi! (Continua dopo foto e post)











“Questa mattina ho trovato questa per voi. Stavo meglio con i capelli corti?!?”, chiede la presentatrice 62enne ai suoi tanti fan. Le risposte? Di ogni tipo. “Sei bella sempre e comunque!”, “Stavi benissimo… però meglio lunghi!”, le scrivono gli ammiratori. E ancora: “Bellissima questa foto decisamente si forza barbara dacci un bel taglio, e poi perché non lisci?”. Ma non mancano i commenti più cattivelli: “Proprio per i capelli hai messo questa foto!”, “Sì infatti, proprio una foto che vuol far risaltare il taglio. Ma finiscila sempre la scusa per mostrarti nuda. Disgusto!”.

