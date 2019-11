Terremoto, nuova forte scossa in Albania. Paura tra la popolazione a Durazzo

Ancora paura in Albania, dove un’altra violenta scossa di terremoto ha colpito poco prima delle 12. La scossa, di magnitudo 5.1, ha scatenato il panico tra residenti e soccorritori della città di Durazzo nei pressi dell’hotel Miramare sbriciolato dal sisma di martedì scorso, ma anche in altre zone del Paese

La scossa è stata registrata in mattinata nel Mar Adriatico, a circa 40 chilometri a Nord di Tirana, causando il panico nella popolazione, dopo il terremoto che ha colpito il Paese nella notte tra lunedì e martedì e con altre scosse che si sono verificate anche nelle ultime ore. Molti pazienti dell’ospedale di Durazzo hanno abbandonato di corsa i loro letti per scendere in strada. Secondo quanto riportano i quotidiani locali lunghe file di auto si stanno formando all’uscita della città che in molti stanno cercando di lasciare. (Continua a leggere dopo la foto)