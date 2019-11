È finita un’altra volta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La rottura, forse definitiva, si è consumata a un mese e mezzo circa dal ritorno di fiamma, sempre nello studio del trono over di Uomini e Donne. “Mi dispiace che la persona che amo mi ha umiliata”, ha detto la dama tirando fuori tutta la sua rabbia nei confronti del cavaliere che, dal canto suo, ribadisce di aver fatto di tutto per recuperare la storia. “Mi attacchi continuamento. Come puoi dubitare dell’uomo che dici di amare”, è la sua risposta. Maria De Filippi prova a spiegargli che Ida “non dubita di te come uomo, ma dubita di te in relazione a lei al punto che lei si chiede come mai con le altre sei stato passionale e con lei no e arriva alla conclusione che tu non sia attratto da lei”. (Continua dopo la foto)















Entrambi ammettono di aver sbagliato e non riescono a trovare un punto d'incontro. Il passato torna sempre e non sembra esserci modo di lasciarlo alle spalle. Soprattutto lei. Perché quando Maria chiede: "Riccardo tu cosa pensi di provare per lei?", lui risponde sicuro: "Io sarei pronto a ricominciare perché il sentimento c'è". Ma Ida no: "A me non va bene e ti dico che non tornerai mai più indietro seppur con dolore".















Li abbiamo lasciati così nell'ultima puntata del trono over andata in onda, con la Platano che ha abbandonato lo studio dopo aver chiuso con Guarnieri. È passato qualche giorno e, a quanto pare, non ci sono novità. Sono sempre lasciati, ma mentre lui si è chiuso nel più totale silenzio social, lei al contrario è più attiva del solito su Instagram.











Da tempo Ida sponsorizza prodotti, soprattutto di bellezza, su Instagram. Ma da quando ha rotto con Riccardo le sue Storie sono decisamente aumentate. Si sta prendendo del tempo per se stessa e i del tempo in più per se stessa e così si mostra ai fan mentre si stende una maschera sul viso, mentre si trucca, pubblicizza una bevanda e fa vedere i nuovi vestiti. Insomma, la dama di Brescia sta superando questo momento dedicandosi a pieno all’attività di influencer. Ma la domanda è: la rivedremo al trono over, con o senza Riccardo?

