Emily Ratajkowski completamente nuda alle Maldive: basta uno scatto e la rete va in tilt. Pazzesca

Emily Ratajkowski continua a fa impazzire i follower. L’ultima foto postata dalla modella ha lasciato tutti senza fiato. Diciamocelo, non è certo l’unica foto ad aver creato scompensi ai fan di tutto il mondo: Emily Ratajkowski ama provocare, essere al centro dell’attenzione, stupire. E le foto che posta su Instagram ne sono la prova. Seno in vista, sedere in mostra, nudità, sguardi sexy: da lei ormai ci aspettiamo di tutto. Emily Ratajkowski è una delle donne più sexy del pianeta, basta scorrere il suo profilo di Instagram per rendersene conto. I suoi follower – che sono più di 24 milioni – lo sanno bene. E la seguono con passione. L’ultimo scatto postato dalla modella è da panico: Emily è in spiaggia, completamente nuda, nell’ombra. E la sua silhouette perfetta manda in estasi tutti. Attualmente Emily Ratajkowski è in vacanza alle Maldive insieme al marito, poteva forse non tenere aggiornati i suoi fan? No, non poteva. Continua a leggere dopo la foto















E si è mostrata più bollente e piccante che mai. Senza nulla addosso. In controluce. Peccato, ha pensato qualcuno che avrebbe voluto vedere tutta quella “roba” alla luce del sole. Ma a Emily piace giocare. Bella e mai volgare Emily non perde occasione per mostrare tutta la sua bellezza e anche la sua sfrontatezza. Si vede che è tranquilla davanti all’obiettivo. Si vede che non si vergogna ed è a suo agio. Anche se completamente nuda… Bomba atomica. Continua a leggere dopo la foto















Lo scatto in bianco e nero alle Maldive è pazzesco, la foto è fatta con maestria. Sarà stato il marito a immortalarla? Non si sa, chiunque sia stato, l’ha immortalata con estrema maestria. E comunque lei è bella sempre. Nuda, vestita, al sole, in controluce. Con il pigiama, in costume, senza nulla addosso. Infatti è considerata una delle donne più belle e sensuali del pianeta. Beata lei. E beato il marito. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 27 Nov 2019 alle ore 9:45 PST

Visualizza questo post su Instagram Mornings at home ✨ Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 28 Ott 2019 alle ore 8:47 PDT

Beato lui, sì. Che può godere di quel panorama ogni santo giorno. In uno degli scatti postati dalla modella su Instagram, Emily è completamente nuda sul divano di casa. È una mattina come le altre e lei se ne sta seduta con il suo cane senza nulla addosso. La foto è stata scattata dall’alto dal marito. Che è diventato ufficialmente l’uomo più invidiato del mondo.

Emily Ratajkowski esagerata: “Ciao, questo è il mio sedere”. Tutti svenuti