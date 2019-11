Paura per Leone: il figlio di Chiara Ferragni e Fedez in ospedale dopo un incidente

Dal punto di vista lavorativo per Chiara Ferragni è un momento d’oro. L’influencer che solo su Instagram conta quasi 18 milioni di fan (e modella e imprenditrice) sta presentando il documentario sulla sua vita, Unposted, che dopo il debutto alla Mostra del cinema di Venezia e l’anteprima a New York sbarca anche su Amazon Prime. E così, dopo un weekend a Disneyland Paris per inaugurare la nuova stagione Frozen e Star Wars, pochi giorni fa la bella Chiara si è concessa anche un red carpet a due passi da San Pietro, a Roma anche per festeggiare il record d’incassi al botteghino (1.601.499 euro d’incasso totale per 393 sale, con oltre 160 mila spettatori). La Ferragni è quindi molto impegnata ma siccome non dimentica mai di aggiornare i suoi tanti follower di fronte al suo silenzio social nel pomeriggio di ieri molti si sono allarmati. (Continua dopo la foto)















Tutti sorpresi dal fatto di non avere avuto notizie dell’influencer per diverse ore. E in effetti qualcosa era successo davvero ma si è scoperto solo in serata, quando la situazione si è tranquillizzata. Tanta paura per Leone, il figlio che Chiara e Fedez hanno avuto a marzo 2018: il bimbo, un anno e mezzo, ha avuto un incidente in casa ed è stato subito portato in ospedale. (Continua dopo la foto)















Solo dopo avere prestato a Leone i soccorsi necessari e avere ottenuto rassicurazioni circa il suo stato di salute, i Ferragnez sono tornati sui social per spiegare quanto era accaduto. Il bambino ha sbattuto la fronte mentre giocava in casa procurandosi un taglio. Ora sta bene ma sono stati necessari 6 punti di sutura per chiudere la ferita. (Continua dopo le foto)











“Ho perso 20 anni di vita, però Leo sta bene – hanno quindi spiegato nelle Storie Chiara Ferragni e il rapper – È finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa e quindi aveva un taglio sulla fronte. Abbiamo dovuto portarlo al pronto soccorso. Gli hanno dato 6 punti. È stato un pomeriggio/sera intenso. Però sta bene”.

