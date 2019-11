Senza un filo di trucco e con gli occhiali: così Elisabetta Canalis non si era mai vista

È ufficiale: anche Elisabetta Canalis si è lasciata coinvolgere da Tik Tok. Da Matteo Salvini a Gianni Sperti, iniziano a essere numerosi i volti noti sbarcati sul nuovo social che potrebbe dare filo da torcere a Instagram. E c’è anche la ex Velina mora di Striscia la Notizia, che pochi giorni fa aveva inaugurato così il suo account: “Anche io su #tiktok! Vediamoci su @elisabetta.canalis”. E così Elisabetta, che solo su Instagram ha raggiunto quasi 2,5 milioni di follower, aveva condiviso un video molto divertente con in sottofondo la hit ‘Tones And I’ Dance Monkey. Si è prima mostrata in accappatoio, poi con un meraviglioso vestito da sera. La cosa particolare è che il cambio d’abito è stato quasi immediato: giusto il tempo di un salto sul letto e la Canalis, splendida come sempre, è pronta per la serata. E incantare i suoi tantissimi ammiratori. (Continua dopo la foto)















Elisabetta Canalis non ha resistito alla mania dei mini video divertenti a ritmo di musica e, dopo quello in accappatoio, ne è arrivato un altro, sempre sullo stesso stile. Questa volta però la ex Velina non è sola. Ad accompagnarla in una delle simpatiche clip proposte dal nuovo social, l’amico Niky Epi, hair stylist delle star che spesso compare sulla sua pagina Instagram. (Continua dopo la foto)















Anche in questo caso i fan assistono a un cambio d’abito in una manciata di secondi e a ritmo di musica, ma di coppia. Lei senza trucco, coi capelli raccolti e un paio di occhiali da vista sul naso e indossa un seducente abitino nero che mette in risalto il suo corpo mozzafiato. Lui, invece, sfoggia un look molto più casual: occhiali da sole a mascherina, berretto di lana, ampia camicia aperta, t-shirt e pantalone largo. (Continua dopo le foto)











Nella clip Elisabetta Canalis e Niky Epi accennano dei passi di danza sulle note di Bibidi Babidi Bu, mitica colonna sonora del film Cenerentola, poi, all’improvviso, la “magia”: i due appaiono l’una con indosso i vestiti dell’altro. Quindi lei super sportiva nei panni dell’amico e lui con l’abito elegantissimo di lei. E infatti la didascalia di lei è: “Ci è entrato”.

