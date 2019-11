Oggi Emily Ratajkowski è una top model famosa in tutto il pianeta. La fama è arrivata nel 2013, quando è stata protagonista del video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke. Ma è anche un’attrice: l’anno successivo alla sua ascesa, ha lavorato al film L’amore bugiardo. Poi, nel 2015, ha scoperto la sua vera passione: sfilare. Da quell’anno diventata una modella di fama mondiale. Solo su Instagram conta ben 25 milioni di follower che, grazie alle immagini super sexy che Emily posta quotidianamente, impazziscono a ogni scatto. In questi giorni la modella è in vacanza alle Maldive con suo marito ma non manca di aggiornare i suoi ammiratori con fotografie e video che, nella maggior parte dei casi, la vedono protagonista assoluta. Lei e il suo corpo da sballo esaltato ancora di più dallo scenario suggestivo del posto in cui si trova. (Continua dopo la foto)















E se il lato A di Emily Ratajkowski è una delle cose maggiormente amate dei suoi follower, anche il lato B non è da meno. Solo poco tempo fa aveva lasciato tutti di stucco dando il buongiorno con la giacca completamente aperta sul davanti e ora, direttamente dalle Maldive, ecco un’immagine del fondoschiena della top model in posa per sponsorizzare i costumi della sua collezione di beachwear.

(Continua dopo la foto)















“Ciao. Questo è il mio sedere”, è la didascalia che Emily Ratajkowski lascia in uno degli ultimi scatti condivisi sul suo profilo Instagram. Quello in cui è in posa a tre quarti. con lo sguardo seducente in camera, in micro bikini e con un lato B tonico, sodo e rotondo. Praticamente perfetto. Il gioco di luci e ombre, poi, rende lo spettacolo ancora più suggestivo. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Hi. This is my butt in @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 26 Nov 2019 alle ore 7:32 PST



C’era da aspettarselo: la fotografia fronte mare ha fatto ‘boom’. Più di un milione e mezzo di like in poche ore, senza contare gli infiniti commenti. Migliaia e migliaia i messaggi piovuti sotto allo scatto di Emily in costume. Anche da parte di vip. “E che bel sedere che è”, ha scritto per esempio Vanessa Hudgens in risposta alla frase della Ratajkowski.

Simona Ventura irriconoscibile, la foto scatena i fan: “Miracoli della chirurgia…”