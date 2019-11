Simona Ventura diventerà presto la signora Terzi. Già, è notizia freschissima (e ufficiale) quella delle seconde nozze della conduttrice con il giornalista che le ha rubato il cuore dopo l’addio a Gerò Carraro ed è pronto per riportarla all’altare. Una love story, loro, arrivata all’improvviso e che ha completamente stravolto la vita della Ventura proprio quando credeva che non fosse più possibile. “Io e Giovanni abbiamo deciso di sposarci – ha rivelato la presentatrice 54enne – Sappiamo solo che sarà nel 2020 e siamo tutti e due dell’idea che succederà all’improvviso. Abbiamo trovato la casa dei nostri sogni per tutta la tribù dei nostri figli ed a breve traslocheremo. Ancora oggi, dopo dodici mesi trascorsi insieme, mi sveglio e non mi capacito del regalo immenso che la vita mi ha fatto facendomi incontrare Giovanni. Non speravo più di innamorarmi e soprattutto di incontrare l’uomo dei miei sogni, invece è accaduto”. (Continua dopo la foto)















In queste ore però un nuovo gossip, lanciato dalla rivista Chi, ha spiazzato tutti. Stando a quello che si legge sulla rivista, Terzi avrebbe chiesto a Stefano Bettarini – ex marito di Super Simo – di essere il testimone di nozze. Non solo, Giovanni lo avrebbe chiesto pure a Niccolò, il figlio di Simona e Bettarini. E i due avrebbero detto sì, ma non si hanno altre informazioni in merito. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore, invece, Simona Ventura ha regalato ai fan di Instagram un vecchio scatto per celebrare la fine de Il Collegio. Aveva solo 23 anni in quella foto in cui appare irriconoscibile: “Per chiudere in ‘bellezza‘ questa splendida edizione de Il Collegio – ha scritto – vi sparo una foto del 1988 in cui, vincendo il concorso, volai a Taiwan per rappresentare l’Italia al concorso di Miss Universo! Che esperienza indimenticabile!!”. (Continua dopo foto e post)











La foto che risale al 1988 non è però stata apprezzata da tutti. In effetti è passata una vita e Simona oggi è diversa. Tra i tanti messaggi c’è chi scrive “Bellissima”, chi sottolinea come i cambiamenti della conduttrice, che non ha mai negato di essere ricorsa a qualche ritocchino, siano “in meglio” e anche che è “bellissima sempre ma adesso è ancora più bella e affascinante”. Ma non sfugge un commento molto pungente: “Quanti miracoli ha fatto la chirurgia”.

