Gemma Galgani si è proprio innamorata di Juan Luis Ciano. A confessarlo è stata la stessa dama del Trono Over di Uomini e Donne che nel corso di una delle puntate ha detto di aver perso la testa per il cavaliere. Maria De Filippi ha mostrato un’esterna fra il cavaliere di origini venezuelane e la dama, sciolti tra baci e tenerezze e le parole che Gemma ha riservato a Juan Luis sono state più che eloquenti: “Sto facendo pensieri peccaminosi su di te”. Insomma, dopo tanti anni e tanti cavalieri, Giorgio Manetti in primis, la Galgani sembra aver trovato la persona giusta. Con Juan Luis, arrivato dopo l’addio a Jean Pierre e prima ancora a Rocco Fredella, c’è stato il classico colpo di fulmine. Da quando lui è arrivato al trono over con l’intenzione di corteggiarlo, la dama è subito rimasta colpita dal suo charme. (Continua dopo la foto)















“Ti sei innamorata?”, le ha chiesto la conduttrice. E lei, senza esitare: “Sì! L’ho detto subito che è stato un colpo di fulmine, non capita tutti i giorni. Sono rimasta affascinata”. E poi: “Sì sono innamorata anche senza baci, lui mi conquista con il sorriso, con piccoli gesti, con le parole. Non è un innamoramento immaginario”. Ma, e non c’è troppo da stupirsi, questa confessione di Gemma non è piaciuta a Tina Cipollari. (Continua dopo la foto)















L’opinionista è convinta che la sua sia solamente una cotta momentanea e che Juan Luis non provi gli stessi sentimenti: “Che novità – ha tuonato in studio – Il colpo di fulmine a te capita tutto l’anno. Tu ti innamori di tutti. L’innamoramento avviene quando conosci una persona a livello fisico”. Non è la prima volta che la Vamp si mette in mezzo a Gemma e Juan Luis e a questo proposito non sono passate inosservate alcune sue ‘manovre’ sui social. (Continua dopo le foto)











Juan Luis ha da poco inaugurato il suo profilo Instagram e praticamente non c’è foto in cui non campeggi il like di Tina. Il suo scopo è sotto gli occhi di tutti dal momento che non è certo alla ricerca di un compagno: provocare Gemma, darle fastidio. E ci sta già riuscendo: non a caso ha già invitato il cavaliere a ballare e simulato un inesistente interesse romantico provocando la gelosia della dama, che fa di tutto per tenerla lontana da lui. E che dirà di tutti questi like?

Tina Cipollari, il sospetto tremendo sul compagno: “L’ha confessato alle amiche…”