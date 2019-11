“Sconvolta”. Carolyn Smith non ci sta più: quello che è successo alla giudice di Ballando è gravissimo

Carolyn Smith su tutte le furie. La giudice di Ballando con le stelle sta vivendo un momento molto duro: il tumore è tornato e ora lei deve sottoporsi a nuove cure. I medici le hanno detto che dovrà riposarsi quindi la Smith ha deciso di rinunciare ad alcuni impegni lavorativi. La salute, si sa, viene prima di tutto. Ed è giunto il momento, per lei, di dedicarsi a se stessa prima che al resto. Nelle ultime ore, però, è successa una cosa molto spiacevole. E Carloyn Smith si è sentita in dovere di intervenire. Pare che qualcuno abbia “giocato” un po’ con la sua malattia facendo circolare notizie false. Così, dal centro ospedaliero in cui attualmente si trova, Carolyn Smith è voluta intervenire per spiegare come stanno veramente le cose. “Sono più viva che mai! – ha detto la Smith – Grazie di cuore ai veri giornalisti professionisti che raccontano la verità sul di me. Scrivano i fatti non ca..ate. Invece faccio la guerra contro chi scrive ca..ate e fake news nei miei confronti!”. Continua a leggere dopo la foto















E ha aggiunto: “Mentre stavo giudicando al Blackpool al British Closed Championship con grande tranquillità, mi è arrivato un messaggio dal mio oncologo con un link: ‘ Carolyn Smith, ex giudice di Ballando con le Stelle: ‘Sto morendo”! Mi è preso un colpo e ciò mi ha fatto inca..are. Mi ha sconvolto”. Insomma qualcuno avrebbe messo in giro questa gravissima notizia. Ovviamente Carolyn Smith ha perso le staffe. Non solo deve lottare contro la malattia, anche contro l’idiozia di qualcuno che vuole speculare su di lei. Continua a leggere dopo la foto















“Questi non sono giornalisti veri, anzi non sono degni di fa parte della categoria giornalisti – ha tuonato – Cosa ci voleva per cliccare sulla mia pagina IG e FB e vedere la verità?!? Non è neanche faticoso fare una ricerca. Poi per cosa? Audience? Più visibilità? Non ho ancora capito! Ma non ci pensano alle conseguenze e i danni che provocano? Non pensano a come mi possa sentire io? La mia famiglia? I miei amici e i miei collaboratori?”. Una cosa davvero grave e inspiegabile. Tanti i messaggi di affetto che le sono arrivati dopo quella notizia falsa: “Mi sono arrivati talmente tanti messaggi dove mi chiedevano cosa stesse succedendo. Questa gente mi ha creato un casino, un disagio immenso di cui, sinceramente, non ne sentivo il bisogno!” ha detto. Continua a leggere dopo la foto









E ha aggiunto: “Già sapere che devo fare questi nuovi trattamenti è abbastanza pesante da digerire!”. Ma Carolyn non si accontenta di spiegare la verità in un video, vuole giustizia. E ha detto che prenderà provvedimenti. “Questa volta non lo faccio passare. Non è giusto che giocano sulla mia salute e sulla mia morte” ha detto. E fa bene. Carolyn Smith si sta attualmente sottoponendo a un nuovo trattamento per uccidere le ultime cellule tumorali. Non è facile, ma lei non molla e pensa positivo: “Ho grande fiducia. Sto pian piano riorganizzando la mia regime di vita per combattere al massimo questa situazione”.

