“Insieme siete perfetti!”. Diletta Leotta fotografata col noto calciatore di Serie A. E il gossip impazzisce

Tante volte ci viene il dubbio che Diletta Leotta se le cerchi. L’ultima foto pubblicata dalla bella giornalista sportiva sul suo profilo Instagram ha fatto il pieno di like ma anche di commenti… al limite della censura. Partiamo da un presupposto: nella foto insieme a lei c’era Ciro Immobile e anche un pesce. E il boom social è garantito. Ma c’è una domanda che molti fan si pongono: avete mai pensato di provarci voi due? Eh sì perché secondo tanti utenti tra la bella Diletta e il famoso attaccante c’è una sorta di attrazione celata, non dichiarata. Comunque, la cosa importante è che Diletta Leotta e Ciro Immobile annunciano con questa foto simpatica l’intervista che, su DAZN, vedrà come protagonista l’attaccante della Lazio. La frase di una delle influencer più famose d’Italia campeggia su Instagram: “A lezione di pesca con Ciro Immobile: dalle 14 su Dazn”. Dunque l’inviata speciale della piattaforma streaming sportiva ha scelto il bomber del momento per la sua “Linea Diletta”. Ciro Immobile, a poche ore dalla partita di Europa League contro il Cluj, si è confessato ai microfoni della Leotta raccontando il suo momento sportivo e privato. Continua a leggere dopo la foto















Nel frattempo, a pochi giorni dall’avvento di uno spot di intimo maschile sulle tv degli italiani, Diletta Leotta lascia su Instagram, il post di un frame preso proprio dalla pubblicità, dove lei è di spalle. La bellissima siciliana, che non lascia nulla al caso, stupisce i fan con l’ultimo post, visto che nel suddetto spot, indossava un vestitino grigio molto aderente che di certo non lascia delusi, gli amanti delle “curve”. Continua a leggere dopo la foto























Come si nota dall’immagine, il post di Diletta richiama ai prodotti della sua ultima collaborazione pubblicitaria, anche se non è facile non distrarsi. Il suo post, ha raggiunto più di 415.000 “Mi piace” in sole tre ore, con ben più di quattromila commenti. Continua a leggere dopo la foto



I numeri, hanno già superato ampiamente quelli, comunque impressionanti, dell’ultima foto postata dalla conduttrice, che sabato si era fatta fotografare con tanto di ombrellino, ai bordi del campo dello stadio Grande Torino, casa appunto, dei granata. Il precedente post infatti, ha al momento ricevuto poco più di 310mila Like e 1.576 commenti.

