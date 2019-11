“Troppo?”. Annalisa di Amici bomba sexy: si mostra così e lascia tutti di stucco. Pazzesca

Quando si è fatta conoscere dal pubblico ad Amici di Maria De Filippi, Annalisa Sgarrone, che tutti conoscono semplicemente come Annalisa, era una ragazza timida e riservata. Emotiva, sensibile, introversa. Oggi Annalisa è una cantante sempre più apprezzata e che ha detto addio alla timidezza. Ora Annalisa non si vergogna a mostrare anche la sua bellezza fisica, come dimostra l’ultima foto che la ragazza ha postato su Instagram. “-3 🚀🌔 #VentoSullaLuna #2911”, ha scritto Annalisa a didascalia dello scatto che la ritrae sdraiata, con un paio di shorts inguinali, un top corto, lo sguardo malizioso e intenso e una pelliccia. Annalisa è super sensuale. Sembrano passati anni luce dai tempi di Amici. Anche allora Annalisa era una ragazza bellissima ma era di certo più inibita… Ora invece ha tirato fuori tutta la sua sensualità per la gioia dei suoi tanti fan. È un periodo molto propizio per Annalisa: tra poco uscirà “Vento sulla luna”, il nuovo album che uscirà il 29 novembre. Continua a leggere dopo la foto















Brava, bella, talentuosa: la cantante uscita dal programma di Maria De Filippi ha tutte le carte in regola per far perdere la testa al pubblico. Un metro e 67 centimetri di bellezza, Annalisa ammalia il suo pubblico con la sua bellezza e sensualità. Con i suoi occhi profondi, con la dolcezza, con quel sorriso delizioso. Da 8 anni Annalisa è entrata nel cuore del pubblico che, giorno dopo giorno, continua a conquistare con le sue tante doti. Continua a leggere dopo la foto















L’ultima foto è davvero da capogiro e i fan, ovviamente, apprezzano. “Anna non puoi capire quanta voglia abbia di sentire la nuova canzoneeee”, si legge tra i commenti allo scatto. “Non ci deludi mai”, “Che occhioni”, “Ma la bellezzaaa”, si legge ancora. “Io sto sulla luna dopo sta foto”, “Bomba”, “Non staremo esagerando con la ‘bonezza’? Chiedo eh…” scrivono ancora i fan. “Manca sempre meno 😍🔝 sto in attesa come se aspettassi il giorno di Natale 😂” è un altro dei commenti. Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram -3 🚀🌔 #VentoSullaLuna #2911 Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 26 Nov 2019 alle ore 11:59 PST

Visualizza questo post su Instagram Non avete ancora indovinatoooooo 🌕 #2911 Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 19 Nov 2019 alle ore 12:02 PST

Nata a Savona il 5 agosto 1985, Annalisa ha sempre amato la musica. A soli 8 anni ha iniziato a studiare chitarra classica per poi passare al pianoforte e al flauto traverso. Dopo aver suonato in varie band, ha deciso di dedicarsi al canto. Senza però smettere di studiare: nel 2009 Annalisa si è laureata in Fisica all’Università degli Studi di Torino.

