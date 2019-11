Miriana Trevisan sempre più sexy, seno e gambe in mostra. Lo scatto è bollente

Ferma il tempo Miriana Trevisan. Bellissima come sempre, l’ex stellina di Non è la Rai ha deciso di regalare ai suoi fan uno scatto mozzafiato per la gioia di quasi 100mila seguaci che ogni giorno le fanno sentire vicinanza e calore. Eccola Miriana Trevisan, con i capelli neri e gli occhi profondi sensuale in groppa al cavallo di una giostra, Miriana posa seducente accavallando le gambe parzialmente coperte da una lunga gonna rosa. Il decolleté generosamente esibito da una profonda scollatura è fasciato da una maglietta maculata dalle maniche a sbuffo. “Incantevole creatura”, i commenti non si fanno attendere. “Wow sei uno spettacolo meraviglioso”, “Elegante, bonita, sexy”, “Magnificenza”, “Bellissima donna”, “Da urlo”, “Idolo”, “Sei bella tutta”, “Sexy, Miriana. Che bella foto!”, e come potrebbe mancare l’ironia dettata dallo scatto: “Che bella puledra”. Continua dopo la foto















Tra scollature vertiginose e sguardi ammiccanti è un autunno piuttosto caldo per i seguaci di Miriana Trevisan che solo poche ore fa godevano dell'abbondante decolleté sottolineato da uno strettissimo punto vita. E l'ultimo giro di giostra è un'ulteriore conferma dell'innalzamento delle temperature. Miriana Trevisan è nata a Napoli il 7 novembre 1972.











Dopo il fortunato esordio a Non è la Rai, dove è rimasta dal 1991 al 1993, Miriana Trevisan si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a programmi di successo come Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna, per citare solo i principali. Nel 2004 ha abbandonato la televisione per dedicarsi al teatro, interpretando Uomini sull'orlo di una crisi di nervi, e al cinema con La nipote di Barbablù, per la regia di Alessandro Paci.







Nell'autunno del 2007 è tornata al piccolo schermo per partecipare alla quinta edizione del reality show L'isola dei famosi e in anni più recenti è stata impegnata come ospite e opinionista a diverse trasmissioni televisive, tra cui Carràmba che fortuna, Dimmi la verità, L'Italia sul 2, Verissimo e Domenica Cinque.

