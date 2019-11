Conosciuta al grande pubblico da qualche tempo, a stretto giro Elettra Lamborghini è diventata una star di Instagram. Ereditiera, cantante e già protagonista a The Voice of Italy ha quasi 5 milioni di follower e con loro condivide molto del suo privato. Elettra adora provocare i suoi ammiratori e trova sempre modi originali per farlo. Come in una delle sue ultime Storie, poco dopo aver mostrato un cambio look radicale. Che è stato una sorpresa per suoi numerosissimi fan perché la Lamborghini si è fatta vedere in una versione del tutto inedita. Ha infatti detto addio alla sua lunga chioma di capelli neri con cui siamo tutti abituati a vederla e optato per una tinta più chiara e, soprattutto, per un taglio cortissimo. Così non si era mai vista prima. (Continua dopo la foto)















E poi, a rendere le Stories che mostravano questo suo cambio look ancora più ‘interessanti’, ci ha pensato l’accappatoio semi aperto indossato nel filmato. Le restrizioni dei social parlano chiaro: non si possono mostrare le nudità ma, come anticipavamo poco sopra, questo limite non scoraggia certo una come Elettra Lamborghini, che sempre come accendere i riflettori su di sé. (Continua dopo la foto)











E così, sempre in alcune Storie pubblicate sul suo profilo Instagram, la sexy cantante è apparsa senza reggiseno e non ha fatto ugualmente vedere nulla. Come? Con la sua ironia e in modo molto originale. Nelle immagini condivise, fa vedere a tutti il suo nuovo taglio di capelli ma, come sottolinea lei, non indossa la biancheria intima. (Continua dopo le foto)







Ma è comunque riuscita a coprire il décolleté in bella vista e non incappare così in una censura da parte di Instagram: lo ha fatto semplicemente con la scritta che in genere si inserisce nelle storie come didascalia. Nel dettaglio, una banda nera dove Elettra non fa mistero del suo scopo: “Questa scritta è per coprire le tette”.

