Pantaloncino inguinale, piega le gambe e… Alessia Marcuzzi se lo dice da sola: “Scostumata”

Le gambe, si sa, sono sempre state un punto di forza per Alessia Marcuzzi. Lunghe, quasi chilometriche, toniche, sottili: la conduttrice le mette spesso in mostra sfoggiando abiti e gonne davvero ‘mini’, ma ultimamente sembra averci preso ancora più gusto a farle vedere. Succede su Instagram, dove Alessia è da sempre molto attiva. Solo qualche giorno fa, per esempio, lo scatto che sembrava arrivare direttamente agli anni Ottanta ha rischiato di far sentire male molti dei suoi tanti follower. La Marcuzzi, che ora è impegnata sul palco de Le Iene ed è stata riconfermata al timone della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, ha regalato un’istantanea da infarto ai suoi seguaci, che ha commentato così: “Il mio amore per gli 80’s è cominciato da tempo”. Nel dettaglio si tratta di un selfie allo specchio in cui lei è ritratta con indosso un semplicissimo body nero e un paio di collant dello stesso colore ma velatissimi. (Continua dopo la foto)















Alla vista di quello spettacolo, di un’Alessia Marcuzzi in versione super sexy, i milioni di fan che la seguono Alessia non si sono certo risparmiati in like e commenti di apprezzamento. Poche ore e i like superavano già quota 100mila. Senza contare gli infiniti messaggi piovuti sotto all’immagine in cui Alessia, fresca 47enne, è ritratta in una posa molto sensuale con le gambe in primo piano. (Continua dopo la foto)











Alessia Marcuzzi, nonostante riceva spesso anche critiche per gli scatti più audaci, sa sicuramente come catturare l’attenzione dei suoi follower e nelle scorse ore l’ha rifatto. Anche questa volta le sue gambe sono protagoniste, ma il pantaloncino cortissimo e la posizione sono davvero “al limite”, quasi si intravede un po’ troppo nell’immagine apparsa tra le sue Storie. (Continua dopo le foto)







Per prendere parte al nuovo appuntamento de Le Iene, la conduttrice ha preso un treno da Roma verso Milano e, a un certo punto, la stanchezza deve aver preso il sopravvento. E si è lasciata immortalare proprio mentre dormiva dolcemente rannicchiata sul sedile del treno. “Scostumata” ha scritto lei con ironia sulla foto in questione che, come detto, tra shorts cortissimi e la posizione, alla fine è risultata super sexy.

Jane Alexander atomica, come mamma l’ha fatta. Seduta, sguardo intenso, tutto fuori