Karina Cascella oltre ogni limite: lo spacco è inguinale e quel dettaglio piccantissimo non sfugge

Karina Cascella da infarto, lascia i fan di Instagram senza parole. È una delle opinioniste più amate di Uomini e donne: il pubblico adora Karina Cascella per i suoi modi per niente diplomatici. Karina Cascella è una che dice sempre ciò che pensa, anche se quel qualcosa non piacerà al suo interlocutore. Ma Karina Cascella è così. O la ami, o la odi. L’ex compagna di Salvatore Angelucci non ha peli sulla lingua e dice ciò che si sente. E spesso è al centro del gossip. E delle polemiche.

Perché spesso Karina è protagonista di accese discussioni. Anche sui social. Questa volta, però, vi parliamo di lei per qualcosa di diverso. No, non ha discusso con nessuno. E non ci sono polemiche che la riguardano. Karina Cascella ha folgorato i fan postando su Instagram delle Stories che la ritraggono al top della sua forma fisica. Karina è di una bellezza sconvolgente e non perde occasione di mostrarsi ai fan in tutto il suo splendore. Continua a leggere dopo la foto