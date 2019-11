Giulia De Lellis, un momento d’oro dal punto di vista professionale. Il suo primo libro, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, continua a essere tra i più venduti e nei giorni scorsi lei, che abbiamo conosciuto come corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi è un’influencer seguitissima, è stata ospite della cosiddetta due giorni di ‘Vanity Fair Stories’ presso lo ‘Space Cinema Odeon’ di Milano con scrittori, giornalisti, cantanti e attori che hanno raccontato le loro storie e partecipato a workshop. Da Marco D’Amore a Massimo Gramellini, da Mara Maionchi a Pierfrancesco Favino, solo per nominarne alcuni. E anche la De Lellis che, entusiasta e allo stesso tempo meravigliata di aver raggiunto un altro incredibile obiettivo professionale, su Instagram ha commentato con queste parole: “Sono felicissima, non so come ho fatto ad arrivare a questo, anzi lo so!”. (Continua dopo la foto)















Ed è proprio su Instagram che i suoi fan la seguono in tutto e per tutto. Ad oggi Giulietta conta oltre 4 milioni di follower ed è a loro che quotidianamente racconta la sua vita privata e i suoi segreti di bellezza. Ogni giorno, il profilo Instagram di Giulia De Lellis viene preso letteralmente d’assalto da tutte le sue fan che non si perdono alcun tipo di aggiornamento sulle giornate della loro beniamina. (Continua dopo la foto)











Che sia in pigiama, in auto, in vacanza, pronta per partecipare a un evento o nel backstage di un programma televisivo, Giulia De Lellis non dimentica mai di far sentire la sua presenza sui social. Ma l’altro giorno l’influencer romana ha informato i suoi follower di una situazione ‘imbarazzante’ che si è verificata per strada. Situazione che l’ha fatta vergognare parecchio, come confidato tra le Storie. (Continua dopo le foto)







Da brava influencer, Giulia De Lellis si tiene in contatto con il suo esercito di fan anche quando è per strada, ma girare questo tipo di video, davanti alla gente, la mette particolarmente in imbarazzo. E infatti nella Storia in questione Giulia ha addirittura confessato di camminare in mezzo alla strada per evitare di incontrare persone sul marciapiede. “La devo superare – ha poi detto la fidanzata di Andrea Iannone – Sono stata in situazioni molto più imbarazzanti. Ma questa cosa mi fa sembrare proprio stupida”.

Taylor Mega senza maglietta, col seno in primo piano: “Sono nuove?”. E lei risponde così