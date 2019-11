“Ma no!!!”. Antonella Clerici, critiche a non finire: era così felice del suo albero di Natale…

Antonella Clerici è stata ospite di Tali e Quali Show, la puntata conclusiva del programma condotto da Carlo Conti che ha visto sfidarsi concorrenti non famosi. I partecipanti, che sono stati accuratamente selezionati tra coloro che hanno inviato un video alla redazione del programma, si sono ritrovati davanti alla stessa giuria che, nella scorsa puntata, ha proclamato il vincitore di Tale e Quale Show, Antonio Mezzancella. C’erano dunque Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, ma anche degli ospiti speciali sempre con il ruolo di giudici. La Clerici appunto, e Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che da venerdì prossimo condurranno ‘Venti anni che siamo italiani’. Antonellina è apparsa a tutti radiosa venerdì sera. Per la sua ospitata dall’amico Carlo Conti la presentatrice ha optato un look allegro indossando una bella e colorata camicia a fantasia. (Continua dopo la foto)















Era un po’ che non si vedeva in tv e questa sua apparizione anticipa il tanto desiderato ritorno in tv e la conduzione della nuova edizione dello Zecchino D’Oro dove ad affiancarla ci sarà proprio Conti, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico del programma. Antonella, si sa, è anche molto attiva su Instagram e quella sera ha voluto condividere con i suoi tanti fan un momento che in tv non si è visto. (Continua dopo la foto)











Durante il break pubblicitario, la Clerici si è fatta dare una ripassatina al trucco e, con l’ironia che da sempre la contraddistingue, ha pubblicato la foto in questione. Tanti complimenti per lei, che è sempre simpatica e genuina. Meno, invece, sotto al post in cui mostra a tutti l’albero di Natale appena fatto. “Battuto ogni record! Finito albero di Natale! Evvai che felicità…. adoro il Natale ed è solo inizio… work in progress…”.(Continua dopo foto e post)







Con queste parole Antonella Clerici accompagna la clip che mostra il suo albero addobbato, ma non tutti sono stati d’accordo con questa scelta di anticipare di parecchio i tempi. Ovvio, il post ha anche raccolto un’infinità di “Wow!” e “Bellissimo”, come riporta FunWeek, ma anche diverse critiche. “Bellissimo albero – scrive una – ma rimango fedele alle tradizioni. Albero e presepe 8 dicembre… perché questa fretta di anticipare i tempi??? Si perde il vero spirito di Natale…”. E ancora: “Sono d’accordo. Troppo presto” o “Antonella, ma non è presto?”.

