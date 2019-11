Web to print: la praticità della stampa digitale online

Tutte le aziende hanno bisogno di materiale promozionale personalizzato, ma anche di prodotti stampati per soddisfare la clientela e i fornitori. Si va dai semplici gadget fino ai biglietti da visita di ogni singolo impiegato, o ai sacchetti di vario materiale da consegnare a ogni cliente quando acquista in un punto vendita. Oggi grazie alla rete è possibile approfittare della cosiddetta Stampa online , per creare i propri prodotti pubblicitari e promozionali risparmiando rispetto al mercato tradizionale. Uno dei principali player europei del settore è l’italiana stampaprint.net, che offre un catalogo di oltre 10.000 prodotti e una serie di servizi per venire incontro anche alle esigenze del cliente meno esperto.















Come funziona il web to print

Grazie a internet oggi molte delle attività da svolgere, negli ambiti più diversi, si sono accelerate e semplificate. Questo è vero sia per le aziende, sia per il singolo privato cittadino, che desidera un prodotto particolare o personalizzato e non intende uscire di casa per cercarlo in vari punti vendita, sparsi su un ampio territorio. Tra le possibilità offerte dalla rete vogliamo soffermarci su quella che in Italia è chiamata stampa online, altrimenti detta web to print. Si tratta della possibilità di stampare un qualsiasi documento o immagine in modo professionale, utilizzando i migliori mezzi tecnici oggi disponibili, e di ottenere quant

richiesto direttamente a casa propria o nel proprio punto vendita. Per farlo è sufficiente accedere ad un sito che offra il web to print, caricare il documento o l’immagine nel formato richiesto dal sito stesso, e scegliere tra le numerose opportunità disponibili.

Non solo documenti

Quando si parla di stampa professionale per privati e aziende spesso si pensa a volantini o documenti da produrre in molte copie. In effetti però il servizio web to print è decisamente molto più variegato: Stampaprint, per esempio, offre questo tipo di servizio permettendo di stampare ciò che si desidera su qualsiasi supporto e in moltissimi formati diversi. È quindi possibile farsi stampare centinaia di sacchetti di carta per un punto vendita, oppure una fotografia delle vacanze su un grande canvas da appendere nella propria abitazione. Sono poi disponibili totem da posizionare in uno show room, pieghevoli, volantini, riviste e così

via, tutto sta nella fantasia del singolo cliente e nella proposta della specifica azienda cui ci si rivolge.

Stampa digitale professionale

Per ottenere ciò che si desidera è necessario accedere al sito www.stampaprint.net, per visionare tutte le proposte disponibili. Una volta scelta la tipologia di “oggetto” da stampare è necessario selezionare anche formato, dimensioni, numero di copie, per poi caricare sul sito il file contenente le informazioni da stampare. In questa fase è possibile anche richiedere un servizio di verifica e controllo da parte di un grafico professionista, che si preoccuperà di migliorare la qualità delle immagini, o di inserire in modo corretto testo e figure all’interno di un documento. Dopo aver selezionato tutte le preferenze specifiche è possibile avviare la stampa di quanto richiesto. C’è anche la possibilità di risparmiare , allungando leggermente i tempi di consegna, o di spendere un poco di più per il servizio celere. Quanto richiesto è poi consegnato direttamente a casa, o in azienda, tramite corriere.