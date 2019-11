Toccatele tutto ma mai il suo Mauro Icardi. Wanda Nara non riesce a trattenersi nemmeno se a fare degli apprezzamenti sul marito è un’amica come la collega e opinionista di Tiki Taka Giorgia Venturini, rimasta vittima di un “attacco di gelosia” dell’esplosiva argentina. Il siparietto, che ha subito fatto il giro della rete, è andato in scena nel camerino del programma di Italia Uno. Come riporta Il Giornale, le due, Wanda e Giorgia, sono amiche anche fuori dagli studi televisivi Mediaset, ma quando si tratta di Maurito, Lady Icardi non guarda in faccia a nessuno. Si scherza, naturalmente, ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo dietro le quinte di Tiki Taka, a poco dalla diretta. Wanda Nara ha pubblicato sui social network l’arrivo a Milano da Parigi e il trasferimento in auto verso gli studi televisivi. (Continua dopo la foto)















Wanda Nara, che è molto attiva su Instagram, ha poi proseguito a filmare anche dopo l’arrivo della collega Giorgia Venturini, con la quale stavano chiacchierando della puntata che sarebbe andata in onda di lì a poco. I rispettivi follower sono abituati a vedere le loro clip divertenti realizzate prima della diretta o nelle pause pubblicitarie. Ricordate per esempio una delle ultime in cui la moglie di Icardi ha regalato per sbaglio la foto della Venturini in topless? (Continua dopo la foto)











In quell’occasione Wanda, che presto vedremo come opinionista del nuovo GF Vip, provò a censurare lo scatto hot mettendo qualche stellina sul décolleté nudo ma l’operazione non andò a buon fine e pubblicò così la foto hot dell’ex naufraga. Ma tornando alla scorsa puntata di Tiki Taka, nelle Storie Wanda ha ripreso Giorgia che annunciava gli argomenti caldi della serata. “Di Mauro non si dice niente?”. (Continua dopo foto)







E Giorgia: “No perché è il numero uno, sta vincendo tutto, si meriterebbe anche il pallone d’oro”. A quel punto Wanda, senza nemmeno lasciare il cellulare, ha afferrato la treccia della collega dandole una bella tirata. “Tranquilla un po’ con mio marito che è il numero uno eh!”, ha detto l’argentina mentre tirava a sé la treccia della Venturini. Il video si è poi interrotto improvvisamente tra le risate generali.

