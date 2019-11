Lutto nello sport italiano, addio alla campionessa mondiale Linda Grassucci

La notizia lascia sotto choc. Linda Grassucci, campionessa mondiale di karate, ha lottato contro il tumore,ma il male è stato più forte di lei. Originaria di Sezze, insegnava la disciplina nella palestra di famiglia: conosciuta nella sua zona per la sua tenacissima dedizione che metteva nel lavoro, ma non solo. Ha insegnato questa disciplina al Setia Sport Karate Grassucci, palestra di famiglia, e appena un anno fa ha scoperto di avere un tumore. Muore a 40anni. I funerali si sono svolti ieri a Sezze nella commozione generale: “Ti saluto Linda per la forza da campionessa che avevi, per il coraggio, hai vinto tanti incontri, tante sfide, hai dato tanto allo sport setino. Lasci un vuoto incolmabile per tutti e soprattutto ai tuoi cari.È il momento del dolore, solo dolore”. Queste le parole del presidente del Consiglio comunale di Sezze, Enzo Eramo, per omaggiare Linda. Continua dopo la foto.















Non solo il karate, ma appassionata anche di canto e estremamente materna e forte, ha dedicato tutta la sua vita alle attività che riteneva essere importanti e formative soprattutto per affrontare la vita bene e con profonda lealtà. Linda proveniva da una famiglia da sempre impegnata; il padre Paolo, amante e campione di karate, il fratello Lelio tre volte parlamentare, la sorella Nilde amica a collega di disciplina sport fin da quando erano bambine. Non solo un corpo, ma anche una voce calda e forte, che ha portato Linda a coltivare anche la passione per il canto, da insegnare e trasmettere con dedizione anche ai bambini. Continua dopo la foto.











La notizia della morte di Linda rappresenta una tragedia che sconvolge tutti, facendo il giro del mondo e commuovendo anche chi non ha avuto la possibilità di conoscerla personalmente, poichè tanto era l’affetto che è riuscita a muovere in tutti gli ambienti e ambiti che hanno appreso il suo coraggio. Anche Cinzia Colaiacomo, vicepresidente del FIJLKAM-Comitato Regionale Lazio Karate, ha voluto ricordare Linda. “Con immenso dolore vi comunico la scomparsa di Linda Grassucci, splendida atleta, insegnante tecnico, fantastica donna e mamma. Tutto il mondo del karate si stringe affettuosamente alla famiglia e agli allievi. Per sempre nei nostri ricordi. Riposa in pace”. Continua dopo la foto.





Tra la commozione di tutti, i volti dei familiari hanno guardato con fierezza e con amore la bara che portava via Linda, perché non si può che ricordare il suo come valido esempio di coraggio, modello di grande umiltà e tenacia, che non ha mai abbassato la testa di fronte alle difficoltà, con il sempre vivo e unico scopo di continuare a lottare, con la fermezza e la compostezza di chi sa che in ogni caso, comunque vada, avrà onorato la vita fino all’ultimo respiro.

