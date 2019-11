Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la figlia Bianca ha da poco compiuto un mese di vita. La piccola, frutto dell’amore dei due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne e di Temptation Island Vip, gode di ottima salute e le paure di mamma Ursula, che si è confidata sulle pagine di Nuovo, si è placata: “Dopo 36 settimane sono cominciate le contrazioni e non volevo che lei venisse al mondo così presto. Il peso non era ancora ideale per farla nascere”. “Alla fine è arrivata sana, bellissima e con un peso medio – ha proseguito la ex dama – E io mi sono rasserenata. Sono scomparse tutte le paure e le ansie che avevo in quel periodo. Il parto è andato per il meglio: ho fatto il cesareo ed è stato bellissimo, perché il mio ginecologo si è comportato in modo meraviglioso”. (Continua dopo la foto)















Non potrebbero essere più felici Sossio e Ursula ora che è arrivata Bianca e stanno già valutando le nozze e ci tengono a ringraziare Maria De Filippi: “La ringraziamo in maniera speciale – ha detto sempre la Bennardo – Le devo tantissimo perché mi ha permesso di vivere un’esperienza favolosa, che mi ha dato tanto. E poi mi ha fatto conoscere l’amore vero, forte e puro”. Un momento d’oro, insomma, se non fosse per gli hater che hanno attaccato in maniera davvero dura l’ex cavaliere. (Continua dopo la foto)











Sossio, che ha raccontato lo spiacevole episodio su Instagram e risposto per le rime agli attacchi, giorni fa ha avuto un infortunio a pallone e ricevuto una valanga di messaggi negativi. “Sinceramente mi è andata bene: oltre alla lussazione della spalla, ho battuto forte la testa, ma fortunatamente quella è dura – spiega nel post – In tanti mi avete scritto in privato, offendendomi, augurandomi la morte… ‘fallito’, ‘scarso’, ‘vai a lavorare’, ‘vecchio rimbambito’, ‘ritirati’… le peggio cose!”. (Continua dopo foto e post)







“Ora mi chiedo se faccio bene a essere volgare e a rimandare al mittente ogni m…a che esce dai vostri cervelli – si sfoga poi l’ex cavaliere – Ma siete o non siete dei vigliacchi? Sch…si! Ma da me che c…o volete? Ma fatevi inc…re uno ad uno, donne comprese. Ma come mi piacerebbe potervi incontrare… e che vi combinassi!”. Ma non solo insulti, E infatti a chi lo ha sostenuto e lo sostiene Sossio dice: “Un grazie invece a chi è stato solidale. Ora sto un po’ meglio. Mi rifarò. Ieri ho già ripreso ad allenarmi piano piano”.

