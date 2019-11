Se Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno bisogno di presentazioni, anche Ivana, la sorella di ‘Maurito’ ormai è conosciuta al grande pubblico. Merito della sua partecipazione all’ultimo Grande Fratello Vip. E pure delle successive liti social con la famosa cognata con cui proprio sembra non esserci un punto d’incontro. Classe 1995, Ivana è stata di recente ospite di Barbara D’Urso e si è scagliata contro Gaetano Arena, l’ex gieffino che ha fatto parlare di sé per via di una foto che immortalerebbe un bacio avvenuto con Ambra Lombardo. Quest’ultima è ora accusata di aver tradito il fidanzato Kikò Nalli ma, entrambi i diretti interessati sostengono di non essersi mai baciati. In puntata Ivana ha accusato Gaetano di aver organizzato la paparazzata con Ambra e di averla anzitempo contattata per fare da protagonista della stessa al posto della Lombardo. (Continua dopo la foto)















Anche per Enrico Contarin, altro ex gieffino, ha sostenuto in diretta di aver assistito a quella che oggi considera una rissa architettata da Gaetano, ovvero quella che ha visto quest’ultimo protagonista insieme al paparazzo Alex Fiumara, che avrebbe immortalato il bacio con Ambra. Ma Gaetano ha rispedito ai rispettivi mittenti le accuse: “Ambra ha preso Ivana e le ha detto dici questo e questo… Kikò ha preso Enrico e gli ha detto di dire questo e questo… Essere tradito da voi… mi fate schifo!”. (Continua dopo la foto)











Ospitate in tv a parte, Ivana Icardi si fa spesso ‘sentire’ sui social e, come la famosissima cognata con cui come detto non ha rapporti, non è raro vederla immortalata in foto molto sensuali. Come l’ultima, che ha incantato tutti i suoi oltre 700mila follower. Poco fa, la ex inquilina della Casa ha pubblicato uno scatto in bikini davvero mozzafiato, con le curve esplosive in bella vista. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Il tempo è un grande autore: trova sempre il finale perfetto ✨ Un post condiviso da Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) in data: 22 Nov 2019 alle ore 10:31 PST



«Il tempo è un grande autore: trova sempre il finale perfetto» è la didascalia della bella argentina ritratta su un lettino per prendere il sole con un micro bikini color carne che valorizza le sue generose forme. I fan alla vista del su fisico scolpito e del suo décolleté praticamente strizzato nel mini pezzo sopra del costume sono impazziti: «Tesoro sei stupenda», «Sei davvero il top Ivana» e ancora: «Che figona pazzesca», «Tanta roba», «Quanto sei b(u)ona!», oltre a una marea di: «Sei meravigliosa».

