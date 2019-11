Caterina Balivo è diventata la regina del pomeriggio di Rai1 da quando ogni giorno fa compagnia agli spettatori con ospiti e interviste esclusive a ‘Vieni da me’, il talk di cui è la padrona di casa assoluta. Ma come sa bene il suo pubblico, la conduttrice 38enne, tra le più amate del piccolo schermo, è anche un’influencer seguitissima. E infatti può essere considerata anche una regina di Instragam, visto che ogni giorno regala ai suoi ammiratori momenti del suo quotidiano, tra ritratti di famiglia, immagini del backstage e look stratosferici. Non è una novità infatti che la Balivo sia considerata anche un’icona di stile e di bellezza, oltre che una presentatrice molto brava. Da tempo ormai dà anteprime degli outfit che indosserà e dei temi che tratterà in puntata e in occasione di quella dedicata alle Miss ha voluto fare un regalo ai suoi tanti follower. (Continua dopo la foto)















I suoi fan ricordano sicuramente che prima di diventare una delle presentatrici più amate e seguite del piccolo schermo Caterina Balivo ha partecipato al concorso di bellezza più importante del nostro Paese, ovvero Miss Italia. Correva l’anno 1999 e una giovanissima mora partenopea dai capelli lunghi si presentava alla finale a Salsomaggiore per provare a diventare la reginetta d’Italia. Alla fine è arrivata terza e nonostante siano passati ben 20 anni da allora non è cambiata tanto. (Continua dopo la foto)











Lo dimostra la foto inedita che Caterina Balivo ha pubblicato sul suo profilo Instagram in occasione della puntata di Vieni da me dedicata alle Miss. La conduttrice (anzi, sua madre) ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi uno scatto di quell’esperienza: “Oggi in diretta a Vieni da me puntata di Miss – ha scritto nella didascalia – […] E guardate cosa mi ha mandato la mia mammina da Aversa??? Questa foto scattata a Salsomaggiore il giorno della finale di 20 anni fa”. (Continua dopo foto e post)







La Balivo era in gara come Miss Amarea Moda Mare Campania e anche se non ha conquistato la corona per i fan “quell’anno hai vinto tu Cate”. Bella oggi come allora, nella foto Caterina sfoggia gambe mozzafiato nel costume intero celeste coperto dalla fascia. E capelli lunghi a parte, è praticamente identica: “Fascino da vendere”, “Chilometrica”, “Una delle poche che è rimasta tale e quale”, si legge sotto. E ancora: “Sei una bomba”, “La miss più bella”, “Bona eri e bona sei rimasta”, “Sempre bella!! Ieri, oggi, domani”. “E ciaone al mondo”.

