All’interno del complesso e problematico mondo del lavoro italiano, trovare un settore che vede un livello di occupazione estremamente elevato e ottime prospettive economiche è un’occasione estremamente interessante. La carriera di igienista dentale è infatti diventata sempre più ambita, considerando un tasso di occupazione per i neolaureati dell’80% e stipendi che partono da una media di circa 1.700 euro al mese, per arrivare fino ai 2.500 euro, lavorando in strutture odontoiatriche pubbliche o private, come dipendente oppure imboccando la strada della libera professione. Queste condizioni favorevoli spingono sempre più giovani a tentare l’accesso al corso di laurea in igiene dentale, motivati dalla voglia di intraprendere studi coinvolgenti e propedeutici ad un impiego stimolante e ben retribuito, fattori ormai di difficile reperimento. Questi progetti si scontrano però spesso davanti all’estrema chiusura che caratterizza l’Università italiana per queste discipline, proponendo test d’accesso estremamente difficili che bloccano sul nascere sogni e aspirazioni.















Invece di abbandonare questa ottima idea, è ora possibile intraprendere un percorso alternativo che permette di seguire un corso di laurea semi presenziale in igiene dentale senza test d’accesso in collaborazione con l’Università spagnola, grazie al Centro Universitario EISAF, che offre percorsi di laurea abilitati in tutta Europa da oltre 10 anni. Il corso prevede un periodo di sole 2 settimane in Spagna, mentre per il resto del tempo si possono seguire lezioni online comodamente da casa e studiare direttamente su testi in spagnolo con traduzione in italiano.

Estrema flessibilità nel seguire i corsi ed un esame finale a risposta multipla faciliteranno il compito di conseguire il titolo di studio, senza dimenticare del costante supporto di EISAF durante tutte le tappe del percorso, dall’iscrizione alla fondamentale fase di riconoscimento della laurea in Italia, compresa l’istanza al Ministero della Salute, in vista di un esito rapido e positivo grazie anche alle normative europee che ne favoriscono l’iter.

La laurea così riconosciuta consentirà di poter svolgere regolarmente la professione di igienista dentale, senza doverla integrare con misure compensative.

L’occasione quindi di intraprendere questo utile percorso di studi è alla portata di tutti: è sufficiente compilare il form online sul sito eisaf.it per iniziare a dare una svolta alla propria vita, arricchendola di nuove prospettive di lavoro e del concreto progetto di una carriera brillante all’insegna della realizzazione personale e di una vantaggiosa remunerazione.

Affidarsi a EISAF vuol dire mettersi in ottime mani, considerando la significativa esperienza in ambito universitario che questa associazione ha maturato a partire dall’inizio della sua attività nel 2008, specializzandosi in corsi di laurea in discipline mediche e in una business school per formazione post-laurea, all’interno di una visione dell’educazione improntata all’apertura e al superamento dei confini.

La preparazione che offre un corso come quello in igiene dentale permette di plasmare professionisti seri e competenti, disposti ad affrontare le sfide quotidiane del lavoro con tenacia e intraprendenza.