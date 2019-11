“La più bella del mondo”. Monica Bellucci, la giacca è sbottonata, il reggiseno non c’è… Splendore

E poi c’è Monica Bellucci. La divina. La bella delle belle. Che, nonostante non sia più una ragazzina, continua a incantare il mondo con il suo splendore senza tempo. L’attrice e modella, ex moglie di Vincent Cassel, ha recitato in tanti film. Tra i più celebri ricordiamo: Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola, Malèna di Giuseppe Tornatore, La passione di Cristo di Mel Gibson e I fratelli Grimm e l’incantevole strega di Terry Gilliam. Classe 1964, Monica Bellucci ha iniziato la sua carriera nel 1988, a Milano, come modella. Nella città della moda ha sfilato per i marchi più importanti ed è stata immortalata dai fotografi più famosi al mondo. Ha fatto calendari sexy, ha posato per le copertine delle riviste di moda più importanti ed è stata testimonial per grandi case di moda. Ha 55 anni, Monica Bellucci, ma la sua bellezza è rimasta immutata nel tempo. Ma forse lei, un po’ di nostalgia del passato la sente. Così ha deciso di aprire il cassetto dei ricordi… Continua a leggere dopo la foto















E, su Instagram, ha fatto un regalo speciale ai fan. La Bellucci ha postato su Instagram una foto del passato che la ritrae con i capelli cortissimi, una giacca dorata e un seno incredibile che esce dalla scollatura. "In my archives. Have a great day" ha scritto Monica Bellucci a didascalia dello scatto. Capelli sbarazzini, sguardo magnetico, giacca eccentrica e niente reggiseno… La Bellucci tiene tra le mani una catena preziosa.











In poco tempo lo scatto ha guadagnato tantissimi like. I commenti sono tutti per lei: "Magnifica", "Una delle donne più belle del mondo", "Sei meravigliosa", "Bellissima e affascinante", "Wow superbe!", "Icona di bellezza", "Diva". Monica Bellucci è di una bellezza disarmante anche con i capelli corti che le donano perché mettono in risalto i suoi lineamenti perfetti. È di una bellezza sconvolgente… È vero, la foto è del passato, ma avete visto come è la Bellucci oggi? Splendida.







In questi giorni il nome di Monica Bellucci è stato accostato a quello di Cristiano Malgioglio. Riguardo cosa? Riguardo il video dell’ultimo singolo di Malgioglio che lui stesso dovrebbe presentare a Verissimo il prossimo sabato. “Circola voce che la prima a vedere il video sia stata Monica Bellucci, che è ‘impazzita’ di gioia e curiosità poiché Cristiano ha interpretato alcune scene del film Malena di Giuseppe Tornatore” si legge su Libero Quotidiano. Non vediamo l’ora di vederlo.

