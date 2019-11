Elettra Lamborghini, trasformazione! Dimenticatela così: il cambio look è ‘estremo’

Elettra Lamborghini è amatissima sui social. La cantante e già protagonista a The Voice of Italy conta quasi 5 milioni di follower solo su Instagram e con loro condivide molto del suo privato. Sempre con ironia, come quando qualche settimana fa si è sfogata prendendosi in giro dopo l’uscita delle foto del red carpet degli Europe Music Awards 2019. La manifestazione, che ha visto il trionfo di artisti come Billie Eilish, Taylor Swift, la k-band dei BTS e Mahmood, che si è aggiudicato il premio Best Italian Act, si è tenuta domenica 3 novembre a Siviglia ed Elettra non ha rinunciato a mettere in mostra le sue curve esplosive sul tappeto rosso. Ha indossato un abito lungo celeste di Danilo Forestieri ricoperto di paillettes e caratterizzato da una sinuosa gonna dallo spacco profondissimo e da un corpetto con le spalline e la maxi scollatura. Per completare l’outfit, poi, sandali tacco medio e fasce trasparenti e gioielli di cristalli. (Continua dopo la foto)















Ma non si è affatto piaciuta rivedendosi nella gallery post evento. E infatti nelle sue Storie di Instagram, ha spiegato di non amare quel tipo di fotografie. Ha rivelato di essere poco fotogenica quando posa sui red carpet e poi ironizzato sul suo aspetto, paragonandosi a una balena e a un tricheco. “Ragazzi sono incaz***a, perché nelle foto faccio sempre c***re – ha esordito– Ogni volta che faccio le foto nel red carpet sono un cesso atomico! Facciamo una petizione per non farmi più fare foto nel red carpet!”.(Continua dopo la foto)











E ancora: “Mi sono pentita di aver legato i capelli. Ditemi se non sembro una balena con quel vestito! Non faccio più foto, sembravo un tricheco”. Scherzi a parte e a proposito di chioma, poche ore fa l’ereditiera ha fatto una nuova sorpresa ai suoi numerosissimi follower mostrandosi in una versione del tutto inedita. (Continua dopo le foto)







Elettra Lamborghini ha infatti detto addio alla sua lunga chioma di capelli neri. Ha optato per una tinta bionda e, soprattutto, per un taglio cortissimo. Così non si era mai vista prima. E poi, a rendere le Stories ancora più ‘interessanti’, ci ha pensato l’accappatoio semi aperto indossato nel filmato in cui fa vedere il cambio look.

