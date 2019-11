“Illegale”. Wanda Nara, la vestaglia scivola via: nessuno spazio all’immaginazione

Quando si parla di Wanda Nara allora c’è da aspettarsi di tutto. La moglie di Mauro Icardi, che dopo le turbolenze con l’Inter sembra aver trovato una nuova vena a Parigi, si mostra come mai prima. In una posa a dir poco bollente che nel giro di poco ha fatto il giro delle rete. Lo scatto è stato postato ieri sera, poco prima di andare a dormire. In vestaglia, con il seno scoperto, Wanda Nara ha turbato i sonni dei sui follower. Nello scatto la showgirl indossa una vestaglia rosa di Hello Kitty con una scollatura molto interessante, che lascia intravedere una parte del suo generoso “décolleté”. Un’immagine del genere non è passata inosservata e ha completamente catturato l’attenzione di tutti. Purtroppo la bella Wanda ha i commenti disattivati, altrimenti avremmo letto dei messaggi davvero “particolari”. Continua dopo la foto















Ma non finisce qui. La sensuale Wanda Nara per rendere completo il suo look alla Hello Kitty ha pensato bene di postare anche due video molto spiritosi con tanto di orecchie e nasino con i baffi. La showgirl sfruttando uno dei tanti filtri Instagram si è trasformata in una gattina super sexy per la gioia dei suoi followers. L’effetto, inoltre, ha ingrandito anche i suoi occhioni azzurri, creando così un’immagine seducente e tenera allo stesso tempo. Continua dopo la foto











Wanda Nara è una procuratrice sportiva di 32 anni. Lei è nata il 10 dicembre 1986 a Buenos Aires, Argentina, ed è un’amante del lusso e star di Instagram, inoltre ha anche una sua linea di moda. Wanda oggi vive a Milano insieme ai suoi cinque figli in un attico di 400 metri quadri con vista su San Siro. In Italia, come in Argentina, è sempre al centro dei gossip. È sorella della modella e conduttrice tv Zaira Nara. Continua dopo la foto







Wanda dopo il divorzio dal calciatore Maxi Lopez, attaccante dell’Udinese si è sposata con l’attaccante interista Mauro Icardi. La showgirl non ha un buon rapporto con Ivana Icardi, sorella minore di Mauro. Le due hanno litigato poiché Ivana ha partecipato al reality show argentino Gran Hermano Vip (Grande Fratello Vip). Infatti, stando a quanto dichiarato da Wanda Nara la decisione della ragazza ha avuto ripercussioni negative sulla carriera di Mauro.

