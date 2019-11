Laura Chiatti è un’attrice molto apprezzata. Per il talento e anche per la sua bellezza. La moglie del collega Marco Bocci, da cui ha avuto due figli, ha un viso da bambola che la rende unica. Ed è anche molto seguita su Instagram, dove condivide spesso attimi di vita quotidiana. Lo ha fatto anche l’altra sera, quando ha partecipato alla premiere romana di “Unposted”, il film documentario di Chiara Ferragni, ma non poteva certo immaginare che la foto del suo red carpet condivisa sui social avrebbe scatenato una polemica tra i suoi follower. Un’altra, perché la bella Laura Chiatti ha dovuto fare più volte i conti con le critiche feroci degli hater. “Bellissima serata”, ha scritto l’attrice a corredo dell’immagine che la ritrae con un mini abito nero firmato Alberta Ferretti sul red carpet della serata dedicata alla prima di “Unposted”. (Continua dopo la foto)















Lo scatto è stato commentatissimo e a Laura Chiatti sono arrivati molti complimenti anche da parte delle amiche vip. Ma non tutti hanno apprezzato la foto in cui ad avviso di molti l'attrice splende in tutta la sua bellezza. Agli applausi social, scrive Il Giornale, si sono aggiunti i messaggi degli hater più accaniti, presto ripresi però dagli ammiratori della Chiatti che hanno subito preso le sue difese.











"Una volta eri classe pura, ora tra chirurgia e outfit volgari sei come tutte le altre", ha scritto un utente della rete. E la Chiatti ha risposto con ironia: "Per fortuna ci sei tu che fai la differenza". Ma come detto tanti fan si sono quindi riversati sul suo profilo Instagram per difenderla da quelli attacchi: "Se l'invidia fosse febbre tutto il mondo l'avrebbe", ha sottolineato uno dei tanti follower della Chiatti.





Visualizza questo post su Instagram Bellissima serata … grazie @mastroroccogianluca @michelaquattrociocche @albertaferretti Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 20 Nov 2019 alle ore 9:34 PST



Non solo i presunti ritocchini e l’outfit. A qualcuno non sono andati giù nemmeno i commenti delle amiche vip, convinto che sia impossibile che tra donne che lavorano nello stesso ambiente ci sia una questa armonia. “Sta cosa che si fanno i complimenti fra vip strafighe, mi sa così tanto di falso! Il bello è che siamo competitive pure fra donne “comuni”. Figuriamoci se fra primedonne sono così solidali…Io me la bevo poco”, ha scritto un hater. Pronta, ancora una volta, la replica dell’attrice: “Si chiama amicizia”.

