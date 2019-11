Alessia Macari è diventata nota sul piccolo schermo come la Ciociara di Avanti un altro. Poi, grazie alla vittoria al Grande Fratello Vip, la sua popolarità è cresciuta. Era il 2016 quando la ‘Cioci’ venne scelta come una delle concorrenti della prima edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Con lei tanti inquilini famosi come Laura Freddi, Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli ma per il pubblico da casa era lei a dover vincere. Nella Casa la Macari ha infatti conquistato tutti con la sua genuinità, simpatia e semplicità. E da allora l’esplosiva Alessia, che di recente ha sposato anche il calciatore Oliver Kragl, ha avuto anche una metamorfosi fisica. Ha perso diversi chili e il cambiamento non è passato inosservato ai numerosi fan che la seguono su Instagram, dove spesso pubblica foto audaci e super sexy. (Continua dopo la foto)















Le ragioni della perdita di peso le ha spiegate lei stessa in una passata intervista al settimanale Nuovo Tv: “Mi è successo all’improvviso – ha raccontato – Da un momento all’altro non capivo più niente, pensavo di non riuscire a respirare e il cuore mi batteva forte. Forse i continui cambiamenti di vita mi hanno creato stress. Ho fatto quattro traslochi in un anno per seguire il mio fidanzato che gioca a calcio”. (Continua dopo la foto)











Solo su Instagram Alessia Macari, che nel frattempo è diventata una regina del web e un’influencer, colleziona circa un milione di follower, tutti pazzi di lei. Per la sua simpatia, chiaro, ma anche per la sua innegabile bellezza e le sue curve da urlo. Sbirciando il suo profilo non è raro imbattersi in foto provocanti, proprio come quelle condivise nel suo ultimo post. (Continua dopo foto e post)







“The best days. La Ciociara” è la caption che accompagna due scatti che risalgono al 2017 e in cui è impossibile non far cadere l’occhio sulla scollatura vertiginosa e, dunque, sul suo décolleté davvero esplosivo. Il risultato? Un’ovazione da parte dei fan, che hanno lasciato sotto una marea di commenti (più o meno spinti) tra cui: “Che Dio ti benedica”, “Spettacolare”, “Perdonami, impossibile non zooommare”, “Accipicchia che bombe”, “Stai per esplodere”, “Mamma mia, ti arrivano alla gola”.

Barbara D’Urso, la foto (mai vista prima) lascia di sasso: “Ammazza che roba!”