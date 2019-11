Paola Barale è stata di recente ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa. Con una gonna di pelle nera con cinturone e camicetta dello stesso colore con spalline particolari, la conduttrice e showgirl 52enne ha conquistato tutti con il suo look. Oggi è una travel influencer, ma ovviamente in trasmissione ha ricordato la sua carriera in tv accanto a grandi nomi dello spettacolo italiano, come Raimondo Vianello e Mike Bongiorno. Ma ha evitato accuratamente le domande sulla vita privata e non ha commentato in alcun modo la nuova relazione che il suo famoso ex, Raz Degan, ha svelato poco tempo prima a Verissimo. “Ho un nuovo amore – aveva raccontato il modello a Silvia Toffanin -. Non posso e non voglio dire molto su di lei, ci tengo alla mia e alla sua privacy, non voglio entrare nella vita privata delle persone e poi mi sto imbarazzando un po’. Comunque, sto molto bene con lei”. (Continua dopo la foto)















Ma su questo argomento Paola Barale ha tenuto la bocca cucita. Ora, come detto, ha deciso di ritagliarsi una professione su Instagram ed è lì che ha avuto un botta e risposta con un’utente sotto all’ultima foto. No, non ha gradito il commento dell’hater in questione che, tra le righe, le ha rimproverato di essere ricorsa alla chirurgia plastica. (Continua dopo la foto)











“Ma perché…Peccato. Bella donna, ma una ragazzina nel corpo di una donna matura. Mi piaceva la sua allure. Ma così non ha senso”, ha scritto uno dei suoi follower. Evidentemente non ha apprezzato il cambiamento della Barale che, a suo dire, sarebbe dovuto al bisturi e non al trascorrere degli anni. E Paola, alla vista di quel messaggio, non è rimasta in silenzio. (Continua dopo foto e post)







Ha deciso di rispondergli a tono prima di bloccarlo e impedirgli così di tornare a commentare i suoi post. “Perfetto ti aiuto io… ti blocco così non mi segui più e cominciamo bene la giornata tutte e due”, ha scritto la Barale, che ha subito incontrato il sostegno di tanti fan che invece la amano e continuano a seguirla nonostante sia lontana dalla tv. E ovviamente l’hanno riempita di complimenti sotto a questo suo ultimo scatto.

