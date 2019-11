Non sono giorni facili per Barbara D’Urso, travolta dalla bufera dopo l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, quella in cui ha ospitato Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri ed è finita con un forte scontro. I due, infatti, si sono confrontati con cinque sfere, tra cui Vladimir Luxuria e Veronica Maya, e nel giro di pochi minuti si è scatenata una lite furiosa tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria. Uno scontro violento che ha messo Barbara D’Urso in evidente difficoltà e che, dopo aver provato a calmare gli animi, non ha potuto far altro che assistere alla scena. Una scena che ha visto Luxuria finire in un vero e proprio attacco da parte del critico d’arte. Le critiche per le parole di Sgarbi e il mancato intervento di Carmelita sono arrivate a pioggia e, due giorni dopo quella puntata infuocata, la conduttrice ha voluto pubblicamente dimostrare vicinanza a Vladimir Luxuria. (Continua dopo la foto)















“Voglio mandare un grandissimo abbraccio pubblico a Vladimir Luxuria – ha detto la D’Urso a Pomeriggio 5 – Dopo la diretta ci siamo sentite, ci siamo scritte, ci siamo mandate dei cuori. Vladimir ci è rimasta male per il fiume in piena che era Sgarbi l’altra sera. Voi sapete che Sgarbi, del resto, è inarrestabile. Purtroppo, molte volte, nessuno riesce a fermarlo”. E ha concluso: “Mi dispiace che sia accaduto in una mia trasmissione”. (Continua dopo la foto)











Ad avviso di molti queste scuse pubbliche sono state piuttosto tardive e non sono bastate a placare le polemiche che sono seguite alla trasmissione. Nel frattempo Barbara va avanti, con i suoi programmi e con gli aggiornamenti sul suo affollatissimo profilo Instagram. E così qualche ora fa i suoi oltre 2 milioni di follower hanno potuto vedere una foto inedita della presentatrice. (Continua dopo foto e post)







“Questa mattina volevo darvi il buongiorno così, con una foto sbucata fuori dal mio cassetto dei ricordi”, ha scritto la D’Urso sotto allo scatto di qualche anno fa. Era particolarmente giovane e anche molto bella in questa foto in cui è ritratta di profilo, in una posa particolare, quasi da ballerina di danza classica. L’attenzione dei fan, che hanno presto invaso il post di like e commenti, è stata catturata dai suoi muscoli delle braccia particolarmente definiti. “Ammazza che braccia”, si legge. E ancora: “Barby che tonica che eri”, “Era quando facevi la culturista?”.

È diventata famosa per aver ricoperto il corpo di tatuaggi: quanto ha speso (e com’era prima)