Sabato scorso Emma Marrone è tornata a Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5 del momento difficile da poco trascorso e dei problemi di salute che l’hanno tenuta per un breve periodo lontana dalla sua musica e dai suoi fan. Il suo arrivo in studio ha emozionato tutti i presenti, conduttrice inclusa che le ha dedicato una lettera emozionante, divulgata attraverso una clip. Un’accoglienza che è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori, che sui social hanno lasciato una pioggia di tweet entusiasti. “Ho il cuore che mi batte fortissimo, sto trattenendo le lacrime perché il tuo è un affetto vero e sincero. Grazie” – ha commentato Emma appena finito il filmato con il dolce messaggio della Toffanin – Silvia privatamente è sempre stata presente nella mia vita, quindi grazie ancora”. (Continua dopo la foto)















Oltre a essere sempre più forte e determinata, Emma è apparsa anche in splendida forma a Verissimo. E molto, molto stilosa. Per l’intervista la cantante ha indossato un elegantissimo completo maschile, che tra l’altro è uno dei must più trendy di stagione. Nel dettaglio, ha sfoggiato un abito maschile oversize composto da giacca e pantaloni in grigio chiaro dall’impercettibile fantasia gessata. (Continua dopo la foto)











La giacca aveva una chiusura doppiopetto con bottoni scuri, mentre i pantaloni extra large erano a vita alta e con pinces frontali. Un look come detto molto maschile, smorzato da una semplice t-shirt bianca con una collanina al collo e reso ancora più glamour dai sandali spuntati in vernice total black con tacco a spillo e rossetto rosso fuoco. (Continua dopo le foto)







Ma tra gli accessori sfoggiati da Emma a Verissimo uno in particolare non è sfuggito al sempre attento popolo dei social: l’anello che porta all’anulare sinistro. Si tratta di un maxi ring a fascia in oro rosa e ceramica nera. Più precisamente è un modello B.Zero 1 di Bulgari il cui prezzo, come hanno notato molti, è di circa 1.600 euro. E come spesso accade, in molti non hanno potuto fare a meno di discutere a proposito del prezioso anello indossato dalla cantante generando una polemica.

