“Sono stato abusato”. Lapo Elkann choc: il trauma che si porta dietro da anni. E ne parla con coraggio

Lapo Elkann è il rampollo della famiglia Agnelli che più volte, nell’arco della sua vita, è stato al centro delle polemiche per le sue esagerazioni. L’imprenditore e direttore d’azienda, attualmente presidente e maggior azionista in Borsa della Italia Independent Group e componente del consiglio di amministrazione della Ferrari N.V., è un uomo da sempre molto chiacchierato. Vuoi per le vicende amorose (ambigue), vuoi per l’abuso di sostanze stupefacenti che lo hanno persino mandato in overdose. È seguito un periodo di disintossicazione e ora Lapo Elkann sta bene. Ma la sua vita, a differenza di quel che si possa pensare, non è stata facile.

Come ha raccontato lui stesso in un video pubblicato su Twitter, Lapo ha svelato un tremendo retroscena della sua infanzia. Che cosa gli è successo? Lapo Elkann è stato vittima di abusi sessuali quando era solo un bambino. La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta (anche se non era la prima volta che ne parlava). Lapo ha registrato un video su Twitter in occasione della Giornata dell'infanzia.