Veronica Bruchielli è diventata tronista di Uomini e Donne in modo inaspettato. Dopo il ‘no’ rifilato ad Alessandro Zarino, ha ricevuto la proposta di sedere sulla famosa poltrona rossa in puntata, direttamente da Maria De Filippi. E così Veronica, che è nata a La Spezia nel 1995 e ha accettato subito, sarà una delle protagoniste del pomeriggio di Canale 5. Non tutti i telespettatori, però, sono soddisfatti di questa scelta. Ad avviso di alcuni utenti della rete, infatti, è stata sospetta: qualcuno pensa che la giovane ligure fosse già a conoscenza del suo futuro nel dating show e che partecipare in qualità di corteggiatrice nascondesse, in realtà, un altro scopo. Dalla redazione di Uomini e Donne, però, non è arrivata alcuna replica a queste insinuazioni e quindi di fatto Veronica può iniziare questa nuova esperienza alla ricerca dell’anima gemella. (Continua dopo la foto)















In ogni caso la “promozione” di Veronica Burchielli a tronista di Uomini e Donne ha completamente spaccato in due il pubblico. E, come riporta Il Giornale, stanno già circolando in rete immagini che possano testimoniare il cambiamento estetico della neo tronista nel corso degli ultimi anni. Foto di qualche anno fa che, secondo molti, dimostrerebbero il ricorso alla chirurgia estetica di Veronica per migliorare alcuni aspetti fisici. (Continua dopo la foto)











Alla vista di alcune vecchie fotografie messe a confronto con l’immagine attuale neo tronista, molti sostengono che nonostante la giovanissima età Veronica Burchielli sia ricorsa all’aiuto del bisturi. Non solo negli scatti di qualche tempo fa appare più rotonda rispetto a oggi ma nel dettaglio avrebbe aumentato il volume delle labbra grazie al filler e abbia reso più fine e delicato il naso che pare essere stato leggermente levigato. (Continua dopo le foto)







Da parte della diretta interessata non è ancora arrivata alcuna replica ai rumor su questi presunti ritocchini. Veronica, che vive con i nonni a cui è molto legata ed è una studentessa universitaria, ha solo rivelato di aver avuto diversi problemi legati all’alimentazione e all’autostima quando era giovanissima. E a giudicare dalle pochissime foto postate in rete prima di diventare tronista, non è una ragazza che cura ossessivamente il suo profilo Instagram.

