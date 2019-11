“Emozionati come 10 anni fa…”. La conduttrice ha sposato per la seconda volta il marito

“Oggi al tramonto, abbiamo rinnovato le nostre promesse di matrimonio…ci siamo emozionati proprio come 10 anni fa”. Con questo messaggio e una lunga serie di bellissime foto alle Hawaii ha annunciato ai suoi quasi 2 milioni di follower di Instagram che ha sposato per la seconda volta il suo compagno di vita con una cerimonia da sogno. Lei è Benedetta Rossi e ha bisogno di poche presentazioni: è una delle cuoche più famose della tv grazie al suo programma di successo che va in onda su Real Time, ‘Fatto in casa da Benedetta’. E ora, 10 anni dopo come riporta il sito Today, ha rinnovato le promesse di matrimonio con il marito Marco. La mitica Benedetta, 47 anni, dopo i preparativi in hotel si è mostrata con una collana di fiori al collo, i piedi scalzi sulla sabbia, abiti leggeri e, alle spalle, un meraviglioso tramonto sul mare. (Continua dopo la foto)















Il noto volto di Real Time ha voluto condividere con tutti i suoi fan questo momento magico vissuto con il marito Marco alle Hawaii, dove sono volati una settimana fa circa. E i suoi ammiratori hanno riempito la coppia di auguri e cuoricini. E dire che per Benedetta la popolarità è arrivata di colpo. Per lei è iniziato tutto per gioco. (Continua dopo la foto)











Benedetta ha iniziato a lavorare come cameriera e aiuto-cuoca, dando anche una mano nell’agriturismo della sua famiglia, aperto negli anni ’90, poi con la condivisione online delle sue ricette, molte delle quali ispirate alla cucina tradizionale della sua zona, la regione Marche, è arrivato il successo. Anche il marito Marco contribuisce: spesso aiuta la moglie nella realizzazione delle riprese dei video da pubblicare su YouTube. (Continua dopo foto e post)







“Sto vivendo un’avventura incredibile che qualche volta mi porta lontano – raccontava poco tempo fa la Rossi – Ma la cosa più bella è che tutto è iniziato da casa mia e da casa mia continua a vivere. Anche per questo mi sento ancora la Benedetta di sempre: sono ancora qui che coltivo l’orto come mi ha insegnato nonna, mi prendo cura di Marco e Nuvola (il loro cane, ndr), mi rilasso all’ombra del mio albero e tutti i giorni sono in cucina per trascorrere il tempo con voi. Vi ringrazio perché, oltre a essere tantissimi, ci siete sempre stati”.

