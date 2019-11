Solo pochi giorni fa Luciana Littizzetto ha raccontato un retroscena del suo rapporto con Maria De Filippi mai svelato prima. La conduttrice, attrice e comica torinese che insieme a Fabio Fazio è il volto di ‘Che tempo che fa’ è stata ospite di ‘A Raccontare Comincia Tu’ e a Raffaella Carrà ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata, che solitamente tiene per sé. Luciana e Maria De Filippi sono amiche da tanti anni ed è stato anche grazie a lei se la Littizzetto è diventata madre. Grazie a un discorso fatto proprio con la De Filippi, che nel 2002 prese in affido Gabriele che all’epoca aveva 10 anni. Due anni dopo Gabriele è stato adottato ufficialmente da lei e Maurizio Costanzo. La Littizzetto, invece, ha da tempo adottato Jordan e Vanessa, due ragazzi di origine kosovara che le hanno riempito la sua vita. (Continua dopo la foto)















“Tutto è nato da un discorso che feci con Maria De Filippi, in maniera confidenziale, con una spremuta in mano – ha spiegato Lucianina ai microfoni di ‘A Raccontare Comincia Tu’ – Lei mi raccontò la storia di suo figlio, Gabriele, che era in affido anche lui. E così abbiamo cominciato la pratica”. Quindi se la Littizzetto è diventata mamma è un po’ grazie alla De Filippi. (Continua dopo la foto)











Come detto, Luciana Littizzetto è molto riservata. Di solito restia a pubblicare anche sui social il suo privato ma poche ore fa la comica ha fatto un’eccezione. In occasione del compleanno della figlia Vanessa, che ha spento 25 candeline, ha postato sul suo profilo Instagram una sua bellissima foto con tanto di dedica. (Continua dopo foto e post)







“E fanno 25, bellezza. Portati da Dio! Tanta buona vita e tanta buena suerte…”, si legge nel post condiviso poco fa da Lucianina, che allega un bel ritratto di Vanessa sorridente. Sotto alla foto una marea di auguri. Non solo da parte di tanti colleghi come Filippa Lagerback e Lucia Ocone, ma anche da tanti follower. Tutti a complimentarsi per la bellezza di Vanessa, oltre che ad augurarle buon compleanno.

