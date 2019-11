“Più bella cosa non c’è, siamo di nuovo a casa”. Così la moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni, commenta la foto scattata fuori dall’ospedale di Bologna e apparsa sul suo profilo Instagram che ha fatto subito il giro della rete. Nello scatto il tecnico serbo, ex allenatore di Milan, Torino, Fiorentina e Catania abbraccia e bacia la consorte, che sorride. Mihajlovic ha completato il terzo ciclo di cure e potrà dunque tornare a casa. L’allenatore del Bologna ha lasciato oggi l’ospedale Sant’Orsola dov’è ricoverato ormai da qualche mese, nel padiglione 8 di ematologia, per combattere e cercare di arginare e sconfiggere la leucemia. Il tecnico serbo potrà dunque tornare a casa e magari sedersi in panchina già domenica 24, scrive Il Giornale, quando il suo Bologna affronterà il Parma di Roberto D’Aversa nel derby emiliano che si giocherà allo stadio Dall’Ara. (Continua dopo la foto)















La foto postata dalla signora Mihajlovic ha subito raggiunto oltre 10mila like e una serie infinita di commenti, tra cui quelli delle due figlie Viktorija e Virginia che abbiamo conosciuto meglio nella scorsa edizione dell'Isola dei Famosi e che in questi mesi hanno vissuto con ansia le sorti del padre. Hanno commentato così la foto postata dalla madre Arianna: "I miei guerrieri", e "Niente di più bello".











Qualche settimana fa le figlie di Sinisa sono state ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, dove hanno raccontato proprio la lotta del padre: "È stata una notizia che ci ha cambiato la vita. Siamo cinque fratelli, siamo una famiglia molto unita e siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù. Sta proseguendo le cure e paradossalmente è lui che dà la forza a noi. Ha superato tante battaglie nella sua vita, ha le spalle larghe, così come noi".





Visualizza questo post su Instagram ❤️ Più bella cosa non c’è ….❤️ Back Home ❤️ Un post condiviso da Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic) in data: 20 Nov 2019 alle ore 4:02 PST



Ma naturalmente lo scatto social di Arianna Rapaccioni con cui la famiglia annuncia il ritorno a casa dopo il ricovero del 21 ottobre scorso è stato commentatissimo anche da tanta gente comune. Tifosi e non, che hanno manifestato la loro felicità per questa buona notizia per Sinisa e per la sua famiglia: “Una bellissima notizia”, “Auguri di buona guarigione Sinisa , guerriero testa alta e solo avanti, non ti può fermare nulla, sei una roccia”, “Seppure non ci incontreremo mai ti auguro tutto il bene del mondo. Forza!”.

