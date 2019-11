Eleonora Pedron ha fatto parlare di sé per tutta l’estate per il presunto flirt con l’attore Fabio Troiano. Un’indiscrezione, con tanto di paparazzate varie, che poi si è rivelata vera: la coppia è uscita allo scoperto alla 76esima mostra del Cinema di Venezia e regalato ai fotografi anche uno splendido bacio sul red carpet. Quelle foto hanno però scatenato la ex di lui, Anny Centis. che in un lungo sfogo social si è lamentata di aver saputo della nuova relazione di Troiano dalla stampa e dai social. “Non avevamo chiuso ufficialmente la nostra storia, non ne avevamo parlato, non c’era stato un chiarimento definitivo. Mi è sembrato un colpo basso che non meritavo!”, ha fatto sapere la 32enne. “Per questo ce l’ho con lui – ha proseguito – Gli amori possono finire, ma c’è modo e modo di concluderli. Dopo sei anni d’amore mi aspettavo un minimo di delicatezza, di correttezza”. (Continua dopo la foto)















“Invece, uscendo improvvisamente allo scoperto con un’altra, mi ha gettato in un vortice: mi sono trovata sommersa da messaggi di familiari e amici che non sapevano neppure della nostra crisi!”, aveva concluso Anny Centis. Ormai sono passati mesi e la storia della Pedron e Troiano a quanto pare va a gonfie vele. (Continua dopo la foto)











Lei, ex storica di Max Biaggi ed ex Miss Italia, è molto attiva su Instagram e uno dei suoi ultimi post ha dimostrato che si può essere super sexy anche con un maglione over size e un paio di calzettoni pesanti addosso. La meravigliosa Eleonora al momento si trova a New York ed è da lì che arriva l’ultima immagine che ha mandato in delirio i suoi tanti fan. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram 1 Hotel Central Park. Piano 14. Sweater @lc23 🎈 Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 19 Nov 2019 alle ore 11:48 PST



La 37enne si è lasciata immortalare in una posizione molto sensuale, di fronte alla finestra. Con soltanto un maglione a righe di Snoopy e i calzettoni e il trucco appena accennato, si tira giù la maglia come a voler nascondere il “lato A”. O gli slip se li porta, perché dalla foto non si vedono. Poche ore e il post ha già conquistato oltre migliaia di like e infiniti commenti. Tutti ipnotizzati dalla bellezza e sensualità della Pedron: “Meravigliosa creatura”, “Da strizzare”, “Splendida”, scrivono alcuni. E ancora: “Divina”, “Finalmente le gambe!”, “Eri, sei e resti un sogno”.

