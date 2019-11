E Wanda Nara supera se stessa: mostra le parti intime sui social. Da non credere

Wanda Nara si riconferma regina delle provocazioni. Nelle ultime ore ha condiviso con i suoi fan un momento particolare della sua vita. La Nara ha da poco condiviso su Instagram il momento in cui si fa fare un nuovo tatuaggio. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Ma sapete dove si è fatta fare il tatuaggio la Nara? In una zona molto bollente del suo corpo. La più bollente, quella dove non batte il sole. Esatto, Wanda Mara si è fatta fare un nuovo tatuaggio proprio sulle parti intime. Nella story di Instagram, Wanda Nara ha mostrato la piccola rondine impressa proprio sulle parti intime! Ovviamente i fan sono impazziti di fronte a quella scena. Certo che è parecchio disinibita, Wanda Nara. Ma non c’era bisogno di un tatuaggio sulle parti intime per accorgersene. Però stavolta Wanda Nara ha superato se stessa… L’avevamo vista con il seno in bella mostra, in costume, in intimo ma non si era mai mostrata così tanto. Continua a leggere dopo la foto















Tanti i fan che hanno apprezzato il suo tatuaggio e il fatto che la Nara lo abbia mostrato. Altri, invece, hanno espresso disappunto per la troppa disinibizione di Wanda Nara. Ma Wanda Nara sa bene cosa significa essere vittima degli hater visto che più volte è finita al centro delle loro cattiverie. Non solo Wanda, gli hater hanno anche attaccato la sua famiglia e i figli. Wanda Nara ha 5 figli, 3 dei quali avuti durante la relazione col suo ex marito, Maxi Lopez.











Gli ultimi due sono invece figli di Mauro Icardi, l'attuale marito di Wanda Nara ed ex amico di Maxi Lopez. Wanda Nara e il marito sono anche una coppia in affari: lei è il procuratore del marito. Intenzioni di allargare la famiglia? Per il momento no, anche perché Mauro ha confessato di non volere altri bambini. Wanda Nara, invece, si era detta pronta a dare il benvenuto al sesto bebè. Riuscirà a far cambiare idea al marito?





Visualizza questo post su Instagram Ciao 👋 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 19 Nov 2019 alle ore 12:41 PST

Visualizza questo post su Instagram Nuit 💤 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 4 Nov 2019 alle ore 1:18 PST

Nelle ultime ore un’altra foto di Wanda Nara aveva fatto scalpore: quella che la ritrae davanti allo specchio con indosso un abitino cortissimo e stivali alti. La Nara è ripresa da dietro mentre si guarda allo specchio. Gli occhi di tutti i fan finiscono inevitabilmente sul seno della Nara strizzato nell’abito strettissimo.

