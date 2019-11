“Abbiamo perso il sesto figlio”. L’attore è “devastato”: l’annuncio che mai avrebbe voluto dare

“Siamo devastati”. Non usa giri di parole l’attore e protagonista della celebre serie tv Dawson’s Creek, che su Instagram annuncia la perdita del sesto figlio. James Van Der Beek, diventato famoso grazie al personaggio di Dawson, ha pubblicato un lungo e straziante post dove ha raccontato le terribili ore vissute dalla sua famiglia. La moglie Kimberly ha infatti rischiato la vita prima di perdere il bambino che portava in grembo. Lo scorso 8 ottobre l’attore e la moglie, dopo 5 bambini e alcuni aborti, davano la notizia dell’arrivo del loro sesto figlio. Il piccolo sarebbe dovuto nascere in aprile, ma i due hanno dovuto affrontare un altro aborto. “Siamo sotto choc – ha spiegato James Van Der Beek – È così che ci sentiamo subito dopo che l’anima che pensavamo stessimo dando il benvenuto nella nostra famiglia ad aprile … ha preso una scorciatoia per ciò che sta al di là di questa vita”. (Continua dopo la foto)















"Ci siamo già passati prima, ma mai così avanti nella gravidanza, e mai accompagnati da una minaccia così spaventosa e orribile per Kimberly e per la sua vita", ha proseguito l'attore facendo capire, pur senza spiegare cosa è realmente accaduto, che l'aborto ha messo seriamente in pericolo la vita di sua moglie, che era al quinto mese di gravidanza.











Lo sfogo di James Van Der Beek arriva sotto a una toccante foto della moglie in un letto di ospedale con accanto una delle figlie minori della coppia che ha fatto il giro della rete in poche ore. L'attore, che in questo momento è impegnato nello show "Dancing with the star", ha però rassicurato i suoi follower spiegando che la moglie è in ripresa.







“Sono grato che Kimberly si stia riprendendo. Ma ci vorrà tempo. Grazie a tutti i nostri amici e collaboratori che ci sono vicini in questo periodo. Come molti di voi hanno detto ‘Non ci sono parole …’ ed è vero. Ecco perché in un momento come questo è sufficiente sapere che ci siete. Addolorarsi e pregare”, ha concluso.

