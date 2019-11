“A Natale voglio te”. Emily Ratajkowski senza veli: sotto la giacca nulla. La foto da infarto

Nel mondo ci sono tante donne sexy ma Emily Ratajkowski è di più. Emily è una top model famosa in tutto il pianeta diventata celebre nel 2013 per essere stata protagonista (lei e il suo seno, soprattutto, visto che era in topless) del video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke. Oltre che topo model, Emily è anche un’attrice: l’anno successivo alla sua ascesa, ha lavorato al film L’amore bugiardo. Poi, nel 2015, ha scoperto la sua vera passione: sfilare.

È nel 2015 che è diventata una modella di fama mondiale. Da allora la sua fama è sempre cresciuta. Oggi Emily Ratajkowski conta ben 25 milioni di follower su Instagram. Sono tantissimi. E i suoi follower crescono ogni giorno. Anche grazie alle foto super sexy che Emily posta quotidianamente. Sensualità allo stato puro e bellezza. Tanta bellezza. Perfezione. Meraviglia. Spettacolo della natura. Una delle ultime foto che Emily ha postato in rete ha lasciato tutti senza parole. Continua a leggere dopo la foto